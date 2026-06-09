Ekonomiansvarig
SJR in Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Malmö Visa alla ekonomichefsjobb i Malmö
2026-06-09
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SJR har fått förtroendet att rekrytera en Ekonomiansvarig till Trust Care i Malmö.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Nu söker vi en trygg och drivande Ekonomiansvarig som vill vara med och bidra till bolagets fortsatta utveckling. Här erbjuds du en central roll i en dynamisk organisation med korta beslutsvägar och ett nära samarbete med ledning och ägare.
Ansvarsområden
• Löpande redovisning, leverantörs- och kundfakturering enligt korrekta och aktuella regelverk
• Avstämningar och periodiseringar, valutajusteringar
• Månadsvis rapportering, analys och avstämningar på kontonivå
• Skatte- och momsredovisning med periodisksammanställning
• Upprättande an årsredovisning och presentation av finansiella rapporter till ledning och styrelse
• Bokslutsarbete och inkomstdeklaration
• Lättare löneadministration
Lämplig bakgrund
• Relevant akademisk utbildning inom ekonomi
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete eller som ekonomiansvarig i en liknande roll från tillverkningsindustrin.
• Erfarenhet från byrå är meriterande
• Van att hantera fakturor i olika valutor, tillsammans med komplex momsredovisning
• God systemvana, gärna erfarenhet av VismaDina personliga egenskaper
För att trivas i denna roll tror vi att du är van att arbeta i en dynamisk och snabbföränderlig miljö med korta beslutsvägar. Du ska tycka det är roligt att arbeta nära organisationen och att ständigt effektivisera och utveckla processer och arbetsrutiner. Rollen är omväxlande med både löpande redovisning till hantering av olika valutor, avstämningar och bokslut. Då du kommer ha en del dialog inom och utom organisationen krävs god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du bör ha integritet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vad erbjuder vi
Trust Care AB erbjuder en modern arbetsplats i en stimulerande arbetsmiljö och med utvecklande arbetsuppgifter. Här får du möjlighet till både personlig och professionell utveckling och kan vara med och påverka och bidra till företagets framgång.Om företaget
Trust Care är ett världsledande företag inom design och innovation av healthcare-hjälpmedel. Bolaget arbetar målmedvetet med att utveckla produkter som möter den nya generationens användare – där både teknik, funktion och design står i fokus. Framgången bygger i stor utsträckning på en stark intern design- och konstruktionsavdelning samt en innovationsdriven företagskultur. Flera av företagets produkter har vunnit internationella utmärkelser, som Red Dot Design Awards.
#Kundlänkwww.trustcare.seSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Trust Care med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/06/AM-brown-studio-lifestyle-2-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Carlsgatan 12A Skåne län (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Trust Care Kontakt
Sandra Bruveris sandra.bruveris@sjr.se Jobbnummer
9955691