Ekonomiansvarig - Lantmännen Ek För - Redovisningsekonomjobb i Malmö

Lantmännen Ek För / Redovisningsekonomjobb / Malmö2021-04-06Trivs du i en affärsinriktad och dynamisk miljö och har erfarenhet från ekonomiroll där du hanterat flera bolag parallellt? Vi söker nu en Ekonomiansvarig till Lantmännens fjärrvärmebolag som med lokala biobränslen tar ansvar från jord till bord!Det här kommer du att göraSom Ekonomiansvarig kommer du ansvara för ekonomifunktionen i fjärrvärmebolaget Lantmännen Agrovärme inklusive dotter- och intressebolag. Agrovärme ingår i Lantmännens affärsområde Fastigheter vars centrala ekonomifunktion hanterar Agrovärmes ekonomiarbete från och med april 2021.I rollen ansvarar du för att upprätta tidsplaner och aktiviteter kopplade till Agrovärme-bolagens ekonomi- och redovisningsarbete såsom kontoavstämningar, moms- och skatterapportering, Corporate Housekeeping samt övrigt löpande ekonomiarbete. Du säkerställer att bolagens balans- och resultatrapporter är korrekta och levereras på rätt tid. Som ekonomiansvarig för fjärrvärmebolag ansvarar du även för att fjärrvärmedebiteringen (outsourcad) är korrekt.Du följer löpande upp och kommenterar bolagens budget, prognoser, resultat, balanser och operativt kapital tillsammans med controller för affärsområde Fastigheter samt är en nyckelperson vid bokslut. Bolagens likviditet följer du veckovis upp tillsammans med Fastigheters ekonomiteam. Du upprättar årsredovisningar, deklarationer, styrelseprotokoll samt genomför myndighetsrapportering av ekonomiuppgifter till exempelvis Energimarknadsinspektionen. Du ansvarar vidare för bolagens finansiering gentemot koncernens finansavdelning.I rollen förväntas du aktivt arbeta med förbättringar kopplat till arbetsmoment och flöden i rollen i syfte att effektivisera och förbättra kvalitén på rapporteringen. I linje med det kommer du delta i projekt kopplade till ekonomi och systemutveckling inom Fastigheters ekonomiavdelning.Rollen som Ekonomiansvarig är placerad i Malmö där du kommer arbeta i ett team bestående av sex andra ekonomer. Du kommer rapportera till CFO för affärsområde Fastigheter och ingå i Lantmännen Agrovärmes ledningsgrupp.Det här behöver du för att lyckas och trivasDu har:- En relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet- Flera års erfarenhet av liknande roll- God vana av att självständigt hantera flera bolag parallellt- Erfarenhet av att genomföra skatteberäkningar, deklarationer och årsredovisningar samt erfarenhet av koncernrapportering- Det är meriterande om du har erfarenhet av system såsom Unit4 Business world (Agresso), Cognos Controller, TM1 samt Visma bokslut och skatt- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftDu är:- Ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete och uppdrag- Analytisk med god förståelse för helheten- Kvalitetsorienterad och lyhörd till din omgivning och organisation- Lösningsorienterad och uppskattar ett nära samarbete inom det egna teamet såväl som med organisation och kundDu delar Lantmännens värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och löftet om att ta ansvar från jord till bord.Vad vi erbjuder digLantmännen Fastigheter förvaltar Lantmännens fastigheter och är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Verksamheten drivs på marknadsmässiga villkor och omfattar kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder och lager. Lokalerna hyrs ut både externt och internt. I verksamheten ingår också Lantmännen Agrovärme som producerar och säljer färdigvärme och fjärrvärme. Together we reimagine the world of grain!Låter det intressant?Vi hoppas det! Ansök redan idag, men senast den 14 april 2021. I rekryteringsprocessen ingår både tester och intervjuer. Under rådande situation kommer intervjuerna i första hand att genomföras digitalt. I rekryteringsprocessen ingår både tester och intervjuer. Under rådande situation kommer intervjuerna i första hand att genomföras digitalt. Som slutkandidat kommer det att genomföras drogtest samt bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.Det är möjligt att söka CV-löst direkt genom mobilen genom att svara på våra urvalsfrågor samt länka till din LinkedIn-profil.Om du har några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Bergqvist, HR Business Partner, på anna.bergqvist@lantmannen.com Varaktighet, arbetstid: Heltid Tillsvidare
2021-04-06
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2021-04-13
Lantmännen Ek För
5672784