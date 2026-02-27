Ekonomiansvarig - konfidentiellt
Är du en trygg ekonom som trivs i en bred och verksamhetsnära roll? Vill du arbeta i ett väletablerat bolag som står inför en spännande utvecklingsfas? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Om uppdraget
Vi söker en Ekonomiansvarig till ett välkänt och stabilt företag i Östergötland. Bolaget befinner sig i en förändrings- och tillväxtresa som kräver ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att driva förbättring. Här får du en central roll i arbetet med att utveckla ekonomifunktionen och bidra med både operativ och strategisk kompetens.
Ditt övergripande ansvar
Som Ekonomiansvarig har du det samlade ansvaret för bolagets ekonomi och administrativa funktion. Du säkerställer att redovisning, uppföljning och rapportering håller hög kvalitet och följer lagar, standarder och interna riktlinjer.
I rollen ingår bland annat:
- Löpande redovisning, kontoavstämningar och månadsbokslut
- Medverkan i årsbokslut och årsredovisning
- Budget, prognoser, nyckeltal och ekonomisk analys
- Framtagning av rapporter och beslutsunderlag till ledning, styrelse och externa aktörer
- Kontakt med bank, revisionsbyrå och finansiella samarbetspartners
- Ansvar för bolagets betalningsflöden och finansiella relationer
- Övergripande ansvar för att lagersaldon och lagervärden är korrekta, samt att löpande inventeringar sker enligt rutiner.
- Aktivt deltagande i ledningsgruppens arbete som adjungerad medlem
Löneansvar
Du ansvarar för hela löneprocessen, både tjänstemän och kollektivanställda. Det innebär att säkerställa korrekta löner, följa kollektivavtal och arbeta strukturerat med rutiner och kvalitet.
Ledarskap och personalansvar
Du leder och utvecklar ett mindre team inom ekonomi och administration. Ditt fokus ligger på tydliga mål, bra arbetsfördelning och ett effektivt och kvalitativt arbetssätt.
Avtal och administrativa frågor
Du har ett övergripande ansvar för bolagets avtal och fungerar som kontaktperson gentemot externa leverantörer och samarbetspartners i ekonomiska och administrativa frågor.
En viktig del av rollen är att proaktivt utveckla processer, stärka intern kontroll och bidra till ett modernt och effektivt arbetssätt som stödjer bolagets fortsatta utveckling.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din ekonomiska kompetens och som trivs i ett bolag där både struktur och förändring är viktiga delar av vardagen. Du är prestigelös, noggrann och drivs av att skapa ordning, tydlighet och långsiktighet. Ledarskap faller dig naturligt, och du uppskattar kombinationen av operativt arbete och strategiska frågor.
Vill du veta mer om denna möjlighet?
Skicka in din ansökan eller kontakta oss - vi berättar gärna mer under konfidentiella former.
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
