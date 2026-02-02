Ekonomiansvarig - Jefferson Wells - Växjö

Experis AB / Controllerjobb / Växjö
2026-02-02


Visa alla controllerjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige

Jefferson Wells söker nu en Ekonomiansvarig till ett längre konsultuppdrag i Växjö. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta verksamhetsnära med både operativt ansvar och strategiska analyser. Uppdraget är på 1 år med god möjlighet till fortsättning eller övergång till bolaget.

Om rollen

Som Ekonomiansvarig får du ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och blir en nyckelperson i verksamhetens fortsatta utveckling. Du arbetar brett med redovisning, uppföljning och analys och fungerar som en viktig länk mellan ekonomi och verksamhet. Du samarbetar nära chefer och kollegor i organisationen och har många kontaktytor både operativt och på ledningsnivå.

Dina arbetsuppgifter inkluderar

*

Ansvar för den löpande redovisningen och avstämningar
*

Månads-, delårs- och årsbokslut, inklusive delaktighet i koncernredovisning
*

Analys- och uppföljningsarbete kopplat till nyckeltal och mål
*

Skatt och momsrapportering
*

Budget- och prognosarbete
*

Stötta chefer och verksamheten med ekonomiska insikter
*

Initiera och utveckla rutiner och processer inom ekonomiområdet
*

Säkerställa kvalitet och leverans i ekonomiprocesserna

Plats: Växjö
Start: Omgående
Uppdragslängd: 1 år, med god möjlighet till fortsättning

Vem vi söker

Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och prestigelös och som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och är van vid att arbeta självständigt med både rutiner och utveckling av processer.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Kvalifikationer
*

Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
*

Självständigt upprättat bokslut, gärna på koncernnivå
*

Erfarenhet av redovisning, budget, prognos och analys
*

Hög IT-mognad och mycket goda Excel-kunskaper samt analysverktyg, exempelvis Power BI
*

Flytande svenska i tal och skrift
*

Lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande

Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår expertis och branscherfarenhet hjälper vi både företag och kandidater att utvecklas långsiktigt. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Som konsult hos oss får du trygghet, personlig uppföljning och möjlighet att arbeta i utvecklande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.

Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8afd8723-647b-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Balder Sörensen
balder.sorensen@manpower.se

Jobbnummer
9717946

Prenumerera på jobb från Experis AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experis AB: