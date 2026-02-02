Ekonomiansvarig - Jefferson Wells - Växjö
Jefferson Wells söker nu en Ekonomiansvarig till ett längre konsultuppdrag i Växjö. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta verksamhetsnära med både operativt ansvar och strategiska analyser. Uppdraget är på 1 år med god möjlighet till fortsättning eller övergång till bolaget.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig får du ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och blir en nyckelperson i verksamhetens fortsatta utveckling. Du arbetar brett med redovisning, uppföljning och analys och fungerar som en viktig länk mellan ekonomi och verksamhet. Du samarbetar nära chefer och kollegor i organisationen och har många kontaktytor både operativt och på ledningsnivå.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
*
Ansvar för den löpande redovisningen och avstämningar
*
Månads-, delårs- och årsbokslut, inklusive delaktighet i koncernredovisning
*
Analys- och uppföljningsarbete kopplat till nyckeltal och mål
*
Skatt och momsrapportering
*
Budget- och prognosarbete
*
Stötta chefer och verksamheten med ekonomiska insikter
*
Initiera och utveckla rutiner och processer inom ekonomiområdet
*
Säkerställa kvalitet och leverans i ekonomiprocesserna
Plats: Växjö
Start: Omgående
Uppdragslängd: 1 år, med god möjlighet till fortsättning
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och prestigelös och som trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och är van vid att arbeta självständigt med både rutiner och utveckling av processer.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
*
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
*
Självständigt upprättat bokslut, gärna på koncernnivå
*
Erfarenhet av redovisning, budget, prognos och analys
*
Hög IT-mognad och mycket goda Excel-kunskaper samt analysverktyg, exempelvis Power BI
*
Flytande svenska i tal och skrift
*
Lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår expertis och branscherfarenhet hjälper vi både företag och kandidater att utvecklas långsiktigt. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Som konsult hos oss får du trygghet, personlig uppföljning och möjlighet att arbeta i utvecklande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.Så ansöker du
