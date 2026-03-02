Ekonomiadminstratör- föreningsbidrag till Verksamhetsstyrning och stöd
Katrineholms kommun. / Ekonomiassistentjobb / Katrineholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Katrineholm
2026-03-02
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun. i Katrineholm
Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.
Verksamhetsstyrning och stöd samordnar flera viktiga stödprocesser som bidrar till en trygg, effektiv och välfungerande verksamhet. Vi arbetar med ekonomi och verksamhetsuppföljning, registratur och informationshantering, handläggning av föreningsbidrag, beredskapsfrågor samt fastighetsfrågor.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör med fokus på föreningsbidrag är du delaktig i den administrativa och ekonomiska processen kring kommunens bidrag till föreningar. Du säkerställer att ansökningar, underlag och utbetalningar hanteras korrekt och rättssäkert, samtidigt som du ger stöd och vägledning till våra lokala föreningar.
Du hanterar även fakturor samt arbetar med övriga administrativa uppgifter inom verksamheten. Rollen innebär nära samarbete med ekonom, ekonomifunktionen och föreningskonsulent.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning ekonomi/administration eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av handläggning/ekonomi administration är meriterande.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt. Du är flexibel och kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras. Som person är du prestigelös, samarbetar lätt med andra och bidrar till en positiv och fungerande arbetsmiljö.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305721/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun. Kontakt
Ulrica Rytterström ulrica.rytterstrom@katrineholm.se 0707959891 Jobbnummer
9770778