Ekonomiadministratörer till KTH (3 tjänster)
2025-12-19
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning.
KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
KTH söker nu tre engagerade ekonomiadministratörer till ekonomiavdelningen. En tjänst kommer att placeras i den ekonomigrupp som arbetar med att stödja skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och två tjänster i den ekonomigrupp som arbetar med att stödja skolan för elektroteknik och datavetenskap. Rollen som ekonomadministratör spelar en viktig roll i att stödja skolans ekonomer i deras dagliga arbete och i förlängningen skolans institutioner och avdelningar i hanteringen av bidrags- och anslagsfinansierade projekt.
Tjänsten innebär möjlighet att utvecklas och framöver ta ett större ansvar inom organisationen
I arbetet ingår uppgifter så som:
- Sammanställa underlag inför revision
- Samla in och strukturera underlag (främst tidrapporter) till våra EU-finansierade projekt
- Hantera och följa upp rekvisitioner
- Registervård
- Huvudboksomföringar
- Sammanställa underlag för kundfakturering
- Hantera resestipendier
- Avstämningar och andra arbetsuppgifter som förekommer på en ekonomiavdelningKvalifikationerKvalifikationer
- Ekonomi på gymnasienivå eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- Kommunikativ förmåga och samarbetsvilja
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
- Goda kunskaper i Office-paketet och då specifikt i excel.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en ansvarstagande person som har förmåga att driva ditt arbete framåt och att utföra ditt arbete inom en viss tidsram. Du arbetar kvalitetsmedvetet och trivs med planering och struktur men är även intresserad av förbättringsarbete och utveckling. Du kommunicerar tydligt och kan arbeta både självständigt och i grupp. Eftersom du kommer att arbeta i ett ekonomiteam och stötta dina kollegor är det viktigt att du har en god känsla för service och lätt för att samarbeta med andra. Som person är du engagerad och prestigelös i din framtoning.
För att lyckas i rollen som ekonom behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill behöver du ha pedagogisk insikt och trivas i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Meriterande
- Erfarenhet av att stödja projektekonomer och EU-ekonomer i arbetet med administrativa uppgifter inom bidragsfinansierade projekt
- Erfarenhet av att arbeta i affärssystem (t.ex. Agresso, SAP eller liknande)
- Relevant arbetslivserfarenhet från universitet, högskola eller annan forskningsintensiv organisation
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
