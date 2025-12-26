Ekonomiadministratör, vikariat, till Vårdgivarservice i Lund
Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena ekonomi, HR och kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största administrativa service center med cirka 400 medarbetare. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid och resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed nytta för medborgarna i Skåne. Med ett tydligt kundfokus arbetar vi strategiskt med att utveckla vår service och vår organisation. Vi ligger i framkant med digitalisering av arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik som gör det möjligt att automatisera fler administrativa uppgifter. För oss är det avgörande att kunna attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas i linje med vision och värderingar.
Vårdgivarservice ansvarar för administration av ersättningar, support och stöd kring system för externa och interna vårdgivare i Region Skåne. Till stor del består enhetens uppdrag av att stödja vårdgivare i olika administrativa frågor kring regelverk, system, avtal och ersättningar. I arbetet ingår även att hantera de ersättningar som utgår till vårdgivare för avtalad vård. På enheten arbetar i dagsläget cirka 25 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-26Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får arbeta i en verksamhet som bidrar till välfärden? Är du driftig och tycker om att agera detektiv för att finna den information du behöver? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation, med många kontaktpunkter och stimulerande arbetsuppgifter. Du arbetar huvudsakligen med daglig support för sjukvårdsleverantörer, uppdragsgivare och kollegor både via telefon och mejl i frågor som rör bland annat avtal, regelverk och ersättning. Arbetet sker bland annat i IT-systemen WebPriva, Pasis, Raindance, 1177, Skånekatalogen och Qlikview. Därtill är du delaktig i vårt utvecklingsarbete på enheten genom att identifiera, arbeta löpande med och föra vidare förbättringsförslag.
Annonseringen gäller ett vikariat på 1 år. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har godkänd och avslutad gymnasialutbildning och goda IT-kunskaper, gärna vana av att arbeta i flera system samtidigt. För tjänsten krävs även att du behärskar svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du en högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning anses detta meriterande. Då du i denna roll till stor del arbetar med Region Skånes samverkansparter och leverantörer ser vi det som fördelaktigt om du har tidigare kunskap kring dessa. Likaså är det önskvärt med erfarenhet av förekommande system på enheten, så som WebPriva, Pasis, Raindance, 1177, Skånekatalogen och Qlikview. Därutöver ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av och kunskap om att tyda avtal samt fakturahantering.
För att trivas hos oss ser vi att du är noggrann och prestigelös samt har ett gediget intresse för problemlösning. Det är av stor vikt att du är hjälpsam, serviceinriktad och alltid sätter kunden i fokus. Därutöver har du lätt för att prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Du trivs med att arbeta i ett stundtals högt tempo och har inga problem att anpassa dig när situationen kräver det. Du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor, till vilka du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
