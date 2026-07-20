Ekonomiadministratör till Verksamhetsstöd i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-07-20
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Söker du efter en administrativ roll och trivs med utmaningar, framåtanda och förbättringar? Har du dessutom ett intresse för ekonomi? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Hjälpmedel är ett verksamhetsområde (VO) inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vi är uppdelade i områdena Order och Logistik samt Mottagningar och ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel och ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter. Enheten ingår i område Order och Logistik.
Vi är en trivsam arbetsplats som består av 16 lösningsfokuserade kollegor där goda skratt får oss att må bra på arbetet och samarbete och hjälpsamhet gör att vi trivs tillsammans när vi står inför nya utmaningar. Vi hjälps åt att utveckla processer och arbetssätt, både på vår enhet och mellan enheterna i produktområdesgrupper.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Nu har vi möjlighet att välkomna en driven administratör till vår enhet på Axel Kleimers väg i Kristianstad! Vi erbjuder dig ett varierat arbete på en arbetsplats som uppmuntrar nytänkande för att möta våra kunders behov på bästa sätt.
Hos oss utför du självständigt arbetsuppgifter inom ekonomi- och systemadministration.
Den största delen handlar om att hantera leverantörsfakturor och arbetsuppgifter inom ekonomirelaterade frågor samt fakturering.
Du kan komma att representera vår enhet i gemensamma produktområdesgrupper. Som enhet utvecklas vi hela tiden och får nya uppdrag eftersom vi arbetar i en föränderlig organisation, därför ser vi att du bidrar aktivt på våra förbättringsmöten. Som administratör på vår enhet förväntas du vara uppdaterad gällande verksamhetsområdets riktlinjer, regelverk och rutiner gällande frågor relaterade till tjänsten för att kunna handlägga de ärenden som inkommer i supporten. Supportfrågor inkommer till dig både via mejl och telefon.
En förutsättning för att trivas i rollen är att du är nyfiken på hur saker fungerar och inte är rädd för förändringar. Samt att du har förmågan att arbeta både effektivt och noggrant samtidigt. Du behöver vara lösningsfokuserad för att trivas hos oss och kunna bidra på bästa sätt.
Vi erbjuder flextid och friskvårdsbidrag samt viss möjlighet till distansarbete. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation. Våra gemensamma värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt påverkar vårt arbete i mycket hög grad i vår arbetsvardag. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har minst en avslutad gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning. Därtill har du mycket goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är av stor vikt att du har mycket god datorvana och med lätthet navigerar i olika program samtidigt. För tjänsten är det en förutsättning att du har mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet samt fördjupade kunskaper i Excel. Vidare har du tidigare erfarenhet av kvalificerad administration, gärna från offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i verksamhetssystemet Sesam och Raindance och om du har erfarenhet av att arbeta med ekonomisk hantering.
För att lyckas i rollen är du en person som har sinne för ordning och struktur. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du med enkelhet kan arbeta självständigt och ta egna initiativ när så krävs. Därtill har du mycket lätt för att lära dig nytt och tycker om utmaningar, är flexibel och med enkelhet styr om dagen eftersom vi prioriterar om dagligen var behovet är störst. Vidare har du lätt för att skapa nya kontakter via olika kontaktytor och har ett gott bemötande mot de du träffar i din roll. Då vi är måna om att hitta en kollega som ska trivas i och komplettera vårt nuvarande team så lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Anna Dahlin enhetschef anna.m.dahlin@skane.se Jobbnummer
10007282