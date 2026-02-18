Ekonomiadministratör till Växjö kommuns ekonomiavdelning
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ekonomiadministratör som med sin kompetens och erfarenhet har möjlighet att vara delaktig och bidra i utvecklingen av ekonomiavdelningens processarbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi är en central ekonomiavdelning med drygt 80 medarbetare som ansvarar och stödjer Växjö kommunkoncerns arbete kring reskontra, löpande bokföring, bokslutsarbete, budgetarbete, ekonomiuppföljning och ekonomistyrning.
Du arbetar tillsammans med övriga ekonomer och ekonomiadministratörer på enheten Shared service center för att säkerställa effektiva ekonomiprocesser inom kundprocessen. Detta i form av rättvisande och värdeskapande redovisning i syfte att uppfylla lagkrav och ge ett bra underlag för verksamhetens uppföljning och analys.
Arbetet är självständigt där det förväntas att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till utveckling samt följer upp och återkopplar ditt arbete. Du kommer att arbeta med förbättringar och struktur i kundreskontraflödet. Du kommer dagligen att arbeta med kundfakturaflödet. Arbetet innebär allt från att skapa manuell faktura till bokföring samt ha värdeskapande dialog med såväl våra interna som externa kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning med ekonomisk inriktning samt erfarenhet av arbete med ekonomi - och reskontra. Dina kunskaper i systemanvändning, exempelvis ekonomi- och affärssystem och beslutsstödsystem eller motsvarande, är goda.
Du är förtroendeingivande, ansvarstagande och trygg i din roll. Du är noggrann, med sinne för struktur och ordning och har god kvalitetsmedvetenhet. Vidare är du prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du är dessutom en god kommunikatör som uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du kan beskriva ekonomi och ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
