Ekonomiadministratör till SiS i Hässleholm
Statens institutionsstyrelse / Ekonomiassistentjobb / Hässleholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Hässleholm
2025-10-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Hässleholm
, Perstorp
, Höör
, Örkelljunga
, Lund
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann ekonomiadministratör med sinne för detaljer som gillar omväxlande administration, att samarbeta i team och skapa mervärde för verksamheten. Arbetet innebär att självständigt hantera dagliga redovisningsfrågor och att stötta cheferna i ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med löpande bokföring, avstämningar, leverantörsreskontra, betalningar, kundreskontra, inventering samt fakturering och inköp. Du ska vara driven och fokuserad på ditt uppdrag samt bidra till teamets och verksamhetens utvecklingsarbete. Vi utgår från att du som söker har en god administrativ förmåga och snabbt kan sätta dig in i olika system. Du som söker tjänsten är positiv, lugn och stabil person som är kontrollerad och noggrann även under tidspress. Du bör kunna arbeta med flera saker samtidigt, lösa problem som dyker upp med kort varsel, ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och arbeta på till önskade resultat är uppnådda.Kvalifikationer
Som person är du noggrann och har en mycket god administrativ förmåga. Du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift och en fallenhet för att samarbeta och kommunicera. Du har ett serviceintrikat arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper
Du ska även ha:
• Avslutad godkänd examen från gymnasiet, inriktning ekonomi.
• Tidigare erfarenhet av arbete med ekonomiadministration eller annan roll med inslag av ekonomihantering
• Flytande svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från statlig verksamhet
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande
• Erfarenhet av följande system: UBW (Unit4) fd. Agresso och Visma Proceedo.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Som ekonomiadministratör hos oss arbetar du dagtid måndag-fredag med flextidsavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-11-21
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Rekryteringsassistent
Jeanette Björklund jeanette.bjorklund@stat-inst.se 010-4535314 Jobbnummer
9575250