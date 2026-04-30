Ekonomiadministratör till Riksdagsförvaltningens it-avdelning
2026-04-30
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 750 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. It-avdelningen består av fem enheter med cirka 115 anställda och ett fyrtiotal konsulter. Vi söker nu en ekonomiadministratör med känsla för siffror och som trivs när det är ordning och reda.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
På it-avdelningen ansvarar du för det löpande redovisningsarbetet, som omfattar hantering av leverantörs- och kundreskontra samt avstämningar. Du är delaktig i budgetarbetet och i arbetet med ekonomiska prognoser. I uppdraget ingår även flera administrativa uppgifter. Du assisterar och ger service, är ett operativt stöd och har löpande kontakt med andra kollegor, både inom it, med övriga förvaltningen och med externa leverantörer.
Du kommer att vara en del av funktionen it-administration på enheten it-verksamhetsstöd, där du samarbetar med it-inköpare och ekonom, och du rapporterar till enhetschefen.Kvalifikationer
Som ekonomiadministratör har du
eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi med fokus på leverantörs- och kundreskontra samt arbete med avstämningar
erfarenhet av att ge stöd vid budgetarbete och ekonomiska prognoser
flerårig erfarenhet av administrativt arbete.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Arbetet ställer höga krav på att du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, och du drivs av att ständigt förbättra och effektivisera rutiner och processer.
För att trivas i rollen som ekonomiadministratör är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor ska du ha förmåga att anpassa din kommunikation till olika situationer och mottagare samt uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via http://www.riksdagen.se,
senast den 17 maj 2026.
Referensnummer: 1814-2025/26
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I denna process ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Jessica Lexell, enhetschef, 08-786 40 21
Martina Brännvall, HR-specialist, 08-786 57 32
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.
