Ekonomiadministratör till Örebro
2026-01-02
Är du strukturerad, självgående och har erfarenhet av arbete som ekonomiadministratör? Då har du kombinationen vi söker!Om uppdraget
Vi söker en ekonomiadministratör till ekonomiavdelningen för ett konsultuppdrag i centrala Örebro. Tjänsten är på heltid (100%) och avser perioden från 19 januari 2026 till och med 31 maj 2026. Du arbetar kontorstider, mellan kl. 08.00-17.00 med möjlighet till flex. Visst distansarbete kan eventuellt vara aktuellt på sikt.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör har du delat ansvar för samtliga arbetsuppgifter i gruppen, vilket innebär att gemensamma rutiner och mål är viktiga. Du utför ditt uppdrag via dator och telefon samt på Teams. Din utgångspunkt är att ge bästa service till verksamheterna. Du arbetar också mot mål och fokuserar på resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverantörsfakturaflödet
Filinläsningar i ekonomisystem
Avstämningar vid delår och bokslut
Agera supportlinje
Inköpsfakturor och administrationKvalifikationer
Ekonomiutbildning inom redovisning
Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
Erfarenhet av att ha arbetat i supportlinje
Erfarenhet av avstämningar vid delår och bokslut
Erfarenhet av att arbeta med stora komplexa mängder fakturor i ett komplext digitalt ekonomisystem
Goda kunskaper i ExcelVad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 06 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Så ansöker du
