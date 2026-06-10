Ekonomiadministratör till ekonomiavdelningen
Gällivare kommun / Ekonomiassistentjobb / Gällivare Visa alla ekonomiassistentjobb i Gällivare
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Beskrivning av verksamheten
Ekonomiavdelningen består av ekonomistyrning/redovisning, ekonomiadministratörer och inköp. Inom ekonomistyrningen hanteras övergripande budget-, bokslut- och uppföljningsprocesser. Ekonomistyrningsenheten bistår förvaltningarna, nämnder och styrelser med ett kvalificerat controllerstöd inom ekonomi- och strategiska frågor.
Din organisatoriska tillhörighet finns under Stöd- och Utvecklingsförvaltningen (SoU), det är kommunens centrala kompetens för utveckling, administration, ekonomi, personal, IT och information. Din tjänst är placerad på ekonomiavdelningen/ekonomiadministration och du är underställd enhetschefen för ekonomiadministration.Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör arbetar Du i ett arbetslag med kollegor. Vi arbetar med fakturering, kravhantering samt leverantörsfakturor. I ditt uppdrag innebär det att ingå i arbetslaget och utföra en del av det administrativa arbetet inom avdelningen. Ekonomikontoret har bytt ekonomisystem från 1 november 2025 till Unit4 ERP.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomi- och datautbildning på gymnasienivå eller annan utbildningsnivå och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning är meriterande men inget krav. I ditt arbete kommer du att ha många personliga kontakter och det är därför viktigt att du gillar att arbeta med människor, ha en pedagogisk ådra, vara lösningsfokuserad och ha utpräglad servicekänsla, det är även positivt om du är intresserad av samhällsfrågor. Vi förutsätter att du behärskar Officepaket, och då främst Excel, och att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan förekomma att tillämpas.Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-07-31
Upplysningar
Anita Martinsson, enhetschef ekonomiavdelningen
Fackliga företrädare
Vision
SACO, tfn 0970-818 000 vxl
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9956573