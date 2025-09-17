Ekonomiadministratör, Redovisning och styrning, Skellefteå
2025-09-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra.
Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ekonomistabens uppdrag är att vara ledningens och verksamhetens stöd i ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor. Vi ansvarar för att förvalta och utveckla Region Västerbottens ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell, beslutstöd, redovisning och kund- och leverantörsfakturering. Region Västerbotten har ca 10 000 anställda och en budget som omsluter 9 miljarder.
Sektion Leverantörsfakturor inom enheten Redovisning och styrning är en serviceverksamhet som arbetar med att säkra regionens kostnader. Vi ansvarar för att utveckla och förvalta en säker och funktionell transaktionshantering. Vi ansvarar också för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten att hantera fakturor på ett professionellt sätt. Sektionen har sju medarbetare och nu söker vi ny kollega till oss med placeringsort Skellefteå.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du arbetar i huvudsak med ekonomihandläggning såsom leverantörsfakturor, kontoavstämningar, momshantering och utlandsbetalningar. Dessutom ingår hantera bokföringsorder i huvudboken. Vi är en serviceverksamhet vilket innebär dagliga kontakter med verksamhet och externa kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial ekonomisk utbildning.
Som person är du initiativrik, analytisk och noggrann. Du ska kunna arbeta självständigt men också i team.
Du är utvecklingsinriktad och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. Du har intresse för digitalisering och ser det som en möjlighet för verksamhetens utveckling. Du har ett proaktivt och lösningsinriktat arbetssätt.
Då arbetet innebär kontakter med olika intressenter tror vi att du gillar att jobba serviceinriktat och har förmågan att skapa goda relationer. Erfarenhet från arbete i ekonomisystem är meriterande liksom goda kunskaper i Officepaketet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
