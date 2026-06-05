Ekonomiadministratör på deltid!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
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, Sundbyberg
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Vi söker nu för kunds räkning en ansvarsfull, driven och noggrann ekonomiadministratör på deltid, perfekt för dig som vill ha ett extrajobb vid sidan av studierna. Ta chansen och ansök redan idag, vi jobbar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Vår kund utför omkring en miljon besiktningar per år på deras drygt 133 bilbesiktningsstationer runt om i landet. De har omkring 350 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann och de främjar en jämn könsfördelning.
I denna roll kommer du arbeta på kunds huvudkontor som ligger i Bromma. Du kommer tillhöra ekonomiavdelningen som består utav en redovisningsekonom och en redovisningschef. Utgångspunkten är att arbeta på huvudkontoret i Bromma mellan 2-3 dagar i veckan mellan 17/8 - 31/10.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att vara en viktig del i ett stort projekt inom bolaget för att tillgodose krav från utländska ägare. Arbetet innefattar att bryta upp företagets anläggningsregister för att få en mer specifik lista över stationernas inventarier och utrustning.
Man kommer lära sig att navigera i ett ekonomisystem, och få inblick i företagets verksamhet samt förståelse för redovisning när det kommer till anläggningsregister.
Andra enklare uppgifter inom ekonomi/ administration som fakturahantering kan också förekomma.
Vi söker dig som
Har eftergymnasiala studier inom ekonomi eller motsvarande
Har goda kunskaper av Officepaketet, främst excel
Har god systemvana
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann
Ansvarsfull
Driven, vill lära sig nya saker
Har ett öga för detaljer och en vilja att lösa problem
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3A41C4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9950713