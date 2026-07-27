Ekonomiadministratör/Ordermottagare | Lernia | Heby

Lernia Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Heby
2026-07-27


Visa alla ekonomiassistentjobb i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Heby, Sala, Östhammar, Enköping, Västerås eller i hela Sverige

Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiadministratör/ordermottagare för ett uppdrag i Heby. Tjänsten passar dig som trivs med varierande administrativa arbetsuppgifter, har god sifferkänsla och vill bidra till en väl fungerande order- och ekonomiflöde i en verksamhet i tillväxt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia med placering i Heby. Goda utvecklingsmöjligheter finns framåt för rätt person.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Om tjänsten
Som ekonomiadministratör/ordermottagare kommer du att ansvara för mottagning och handläggning av kundorder samt löpande ekonomiadministration. Du blir en viktig kontaktpunkt för både kunder och interna kollegor och bidrar till att säkerställa korrekt och effektiv hantering i system och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Mottagning och registrering av kundorder i affärssystemet

Kontakter med kunder gällande orderstatus, leveranstider och prisfrågor

Fakturahantering och matchning av leverantörs- och kundfakturor

Bokföringsunderlag, verifikationshantering och löpande redovisning

Lönehantering

Avstämningar mot lager, leverantörer och projekt/kostnadsbärare

Utveckling och förbättring av rutiner för order- och ekonomiadministration

Samarbete med försäljning och produktion för att säkra flöden och kundnöjdhet

Om dig
Formell kompetens

Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi

Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomiadministration

God vana vid affärssystem och ekonomisystem samt goda kunskaper i Excel

God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:

Erfarenhet från B2B-försäljning eller ansvar för kundavtal och prislista

Arbete i mindre företag där breda administrativa uppgifter förekommer

Tidigare arbete i affärssystem som Visma, Fortnox eller motsvarande

Erfarenhet av ordermottagning

Som person är du flexibel, strukturerad, serviceinriktad och noggrann. Du trivs med att kommunicera med olika typer av kontaktytor, kan hantera flera uppgifter parallellt och bidrar till ordning och hög kvalitet i arbetsprocesserna.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Dagtid

Placeringsort: Heby

Lön: Enligt överenskommelse

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
Bakgrundskontroll
I vissa uppdrag ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8015478".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Heby municipality (visa karta)
744 32  HEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Kontakt
Hanna Karlsson
hanna.karlsson@lernia.se

Jobbnummer
10013247

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: