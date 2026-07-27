Ekonomiadministratör/Ordermottagare | Lernia | Heby
Lernia Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Heby Visa alla ekonomiassistentjobb i Heby
2026-07-27
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Heby
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiadministratör/ordermottagare för ett uppdrag i Heby. Tjänsten passar dig som trivs med varierande administrativa arbetsuppgifter, har god sifferkänsla och vill bidra till en väl fungerande order- och ekonomiflöde i en verksamhet i tillväxt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Lernia med placering i Heby. Goda utvecklingsmöjligheter finns framåt för rätt person. Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som ekonomiadministratör/ordermottagare kommer du att ansvara för mottagning och handläggning av kundorder samt löpande ekonomiadministration. Du blir en viktig kontaktpunkt för både kunder och interna kollegor och bidrar till att säkerställa korrekt och effektiv hantering i system och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Mottagning och registrering av kundorder i affärssystemet
Kontakter med kunder gällande orderstatus, leveranstider och prisfrågor
Fakturahantering och matchning av leverantörs- och kundfakturor
Bokföringsunderlag, verifikationshantering och löpande redovisning
Lönehantering
Avstämningar mot lager, leverantörer och projekt/kostnadsbärare
Utveckling och förbättring av rutiner för order- och ekonomiadministration
Samarbete med försäljning och produktion för att säkra flöden och kundnöjdhet
Om dig
Formell kompetens
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomiadministration
God vana vid affärssystem och ekonomisystem samt goda kunskaper i Excel
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Erfarenhet från B2B-försäljning eller ansvar för kundavtal och prislista
Arbete i mindre företag där breda administrativa uppgifter förekommer
Tidigare arbete i affärssystem som Visma, Fortnox eller motsvarande
Erfarenhet av ordermottagning
Som person är du flexibel, strukturerad, serviceinriktad och noggrann. Du trivs med att kommunicera med olika typer av kontaktytor, kan hantera flera uppgifter parallellt och bidrar till ordning och hög kvalitet i arbetsprocesserna.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Uppdrag via Lernia, start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Heby
Lön: Enligt överenskommelse
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt kompetens och erbjuder våra konsulter marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och tillgång till företagshälsovård. Som konsult hos oss får du en konsultchef som stöttar din utveckling och arbetsmiljö under uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
Bakgrundskontroll
I vissa uppdrag ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8015478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Heby municipality (visa karta
)
744 32 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Hanna Karlsson hanna.karlsson@lernia.se Jobbnummer
10013247