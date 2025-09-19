Ekonomiadministratör med sinne för struktur och god service
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Partille Visa alla ekonomiassistentjobb i Partille
2025-09-19
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Ekonomienheten tillhör kommunens ekonomiavdelning, där också inköp- och upphandlingsenheten ingår. Ekonomiavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen, som lyder direkt under kommunstyrelsen. Ekonomienheten består för närvarande av, tre ekonomiadministratörer, nio ekonomer, samt en systemcontroller. En av våra ekonomiadministratörer ska vara tjänstledig, varför vi nu söker en ersättare.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Ekonomienheten i Partille kommun söker nu en driven och strukturerad ekonomiadministratör. Du kommer ingå i ett team som ansvarar för kommunens övergripande processer för kund- och leverantörsreskontra, kommunens in- och utbetalningar, momsredovisning och övriga administrativa ekonomiprocesser.
Initialt kommer dina huvudsakliga arbetsgifter bestå av hantering av kommunens kund- och leverantörsreskontra. Vi vill gärna kunna avlasta varandra inom teamet och därför kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Du kommer i och med detta ha möjlighet att påverka arbetssätt och upplägg, utifrån vad ni i teamet kommer fram till. I vårt dagliga arbete hjälper och stödjer vi varandra för att minska sårbarheten och bygga upp vår kompetens, vilket gör jobbet så mycket roligare!
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån kommunens eller verksamhetens behov.
Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning som sträcker sig fram till 2026-06-15Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har en utbildning inom ekonomi, redovisning alternativt kunskap/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill också att du har god dator- och systemvana och ett naturligt digitalt arbetssätt.
Det är meriterande om du arbetat i en liknande roll tidigare och förstår innebörden av leverantörsreskontra, kundreskontra och processer kopplat till dessa ansvarsområden. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av systemen VISMA, Proceedo samt EdP Future.
Som person är du strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processerna vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. I ditt dagliga arbete kommer du att ha många kontakter både internt och externt. Vi vill därför att du är social och bemöter både chefer, kunder och kollegor på ett trevligt och professionellt sätt. Vi tror att du har en hög servicekänsla och att du kommunicerar obehindrat, i både tal och skrift, på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
För denna tjänst kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Tf Enhetschef
Jessica Selin - för frågor om rekryteringen 031-792 11 87 Jobbnummer
9518592