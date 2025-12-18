Ekonomiadministratör med sinne för struktur och god service
2025-12-18
Ekonomienheten i Partille kommun söker nu en driven och strukturerad ekonomiadministratör.
Du kommer ingå i ett team som ansvarar för kommunens övergripande processer för kund- och leverantörsreskontra, kommunens in- och utbetalningar, momsredovisning och övriga administrativa ekonomiprocesser.
Initialt kommer dina huvudsakliga arbetsgifter bestå av hantering av kommunens kundreskontra. I uppdraget ingår även viss systemförvaltning av verksamhetssystemet för kundfakturor. Vi vill gärna kunna avlasta varandra inom teamet och därför kommer även andra arbetsuppgifter bli aktuella. Du kommer i och med detta ha möjlighet att påverka arbetssätt och upplägg, utifrån vad ni i teamet kommer fram till. I vårt dagliga arbete hjälper och stödjer vi varandra för att minska sårbarheten och bygga upp vår kompetens, vilket gör jobbet så mycket roligare!
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån kommunens eller verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Du har utbildning inom ekonomi, redovisning alternativt kunskap/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du besitter även god dator- och systemvana samt ett naturligt digitalt arbetssätt.
Det är meriterande om du arbetat i en liknande roll tidigare och förstår innebörden av leverantörsreskontra, kundreskontra och processer kopplat till dessa ansvarsområden. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av systemen VISMA, EdP Future samt Proceedo.
Som person är du strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processerna vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. I ditt dagliga arbete kommer du att ha många kontakter både internt och externt. Vi vill därför att du är social och bemöter både chefer, kunder och kollegor på ett trevligt och professionellt sätt. Vi tror att du har en hög servicekänsla och att du kommunicerar obehindrat, i både tal och skrift, på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Bra att veta
Urval kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Din nya arbetsplats
Ekonomienheten tillhör kommunens ekonomiavdelning, där också inköp- och upphandlingsenheten ingår. Ekonomiavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen, som lyder direkt under kommunstyrelsen. Ekonomienheten består för närvarande av tre ekonomiadministratörer, nio ekonomer, samt en systemcontroller. En av våra ekonomiadministratörer ska sluta varför vi nu söker en ersättare.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
