Ekonomiadministratör med huvudansvar
Ljugarns Schakt & Transport är ett Gotländskt företag med lång erfarenhet inom entreprenad och transport. Nu söker vi en Ekonomiadministratör med huvudansvar - en nyckelperson med bred ekonomikompetens som trivs i en organisation med hög energi, engagemang och framtidsfokus. Du blir den drivande kraften i ekonomifunktionen och bidrar dagligen i företagets fortsatta utveckling och tillväxtresa.
Om rollen
Du ansvarar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra organisationens ekonomiarbete. Du arbetar med allt från löpande redovisning och rapportering till ekonomistyrning och processförbättringar. Tjänsten passar dig som vill vara nära verksamheten och ett viktigt stöd för ledning och chefer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera leverantörsfakturor och säkerställa korrekt kontering, avvikelser samt moms- och skattehantering.
• Genomföra betalningskörningar och följa upp betalningsvillkor, förfallolistor och påminnelser.
• Löneadministration - kontroll, utbetalningar och rapportering.
• Göra bankavstämningar och arbeta med likviditetsuppföljning.
• Leda budgetprocessen samt ta fram prognoser, analyser och uppföljningar.
• Ta fram och presentera ekonomiska rapporter för ledning och styrelse.
• Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut samt säkerställa korrekt redovisning.
• Hantera skatt, moms och deklarationer.
• Utveckla och effektivisera ekonomiska processer, rutiner och system.
• Stärka intern kontroll och följa upp relevanta nyckeltal.
• Genomföra och initiera förbättrings- och utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet.
• Stötta verksamheten med ekonomiska analyser och bidra i strategiska beslut.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god förståelse för ekonomiprocesser, redovisning och ekonomistyrning
Trivs med att ta ansvar, arbeta strukturerat och förbättra rutiner
Har god analytisk och kommunikativ förmåga
Är proaktiv, noggrann och självgående
Trivs i en glad och energifylld arbetsmiljö där man stöttar varandra och har kul på vägen.
Vi erbjuder
Som anställd får du ta del av attraktiva villkor och förmåner, bland annat:
25 dagars semester
Tjänstepension med extra insättning
Möjlighet till hybridarbete
Flexibla arbetstider
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring
Företagshälsovård
Arbetstidsförkortning
Arbetstidsförkortning
