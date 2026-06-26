Ekonomiadministratör Kultur- och fritidsförvaltningen, vikariat
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Mjölby Visa alla ekonomiassistentjobb i Mjölby
2026-06-26
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar. Men cirka 240 medarbetare skapar vi möjligheter för kommunens besökare och invånare att uppleva och delta i ett mångsidigt fritids- och kulturliv. Vi bedriver verksamheter i egen regi och ger stöd till kultur- och fritidsverksamheter som drivs av ideella föreningar, studieförbund, organisationer och andra aktörer. Förvaltningen omfattar bibliotek, badanläggning, kulturskola, fritidsgårdar samt övrig kultur- och fritidsverksamhet.
I uppdraget som ekonomiadministratör på kultur- och fritidsförvaltningen, har du möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara med och göra skillnad på riktigt. Tillsammans utvecklar vi Mjölby kommun.
Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett rikt och brett kultur- och fritidsliv i Mjölby kommun?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör på kultur- och fritidsförvaltningen har du ett helhetsperspektiv. Du ansvarar för frågor och samordning kopplade till inköps- och upphandlingsområdet, intern kontroll, samt faktura - och ekonomisystem. Du stöttar och samarbetar med förvaltningens chefer, ger support och är ett stöd i administrativa ekonomirelaterade frågor.
I tjänsten ingår att arbeta nära centrala stödfunktioner för att optimera styrningen mot kommunens mål och vision. Du är ett ledningsstöd till förvaltningen och har en nyckelroll i det administrativa utvecklingsarbetet med stora möjligheter till utveckling genom lärande och varierande arbetsuppgifter.
Uppdraget innefattar huvudsakligen administrativt och operativt arbete som utförs utifrån fastställda handlingsalternativ samt riktlinjer och rutiner från ansvarig chef, ekonomiavdelningen samt HR- och löneavdelningen. Arbetet består av flera återkommande och likartade arbetsuppgifter som utförs med viss regelbundenhet. Rollen kräver att du självständigt planerar, prioriterar och fördelar dina arbetsuppgifter, där arbetet även kan innehålla inslag av egna bedömningar och åtgärder. Som ekonomiadministratör har du tydliga beslutsmandat inom ekonomi- och personalområdet samt ansvar för kvalitetssäkring av dina arbetsuppgifter.
I uppdraget ingår bland annat:
• Löpande ekonomiarbete såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, hantering av enklare systemuppgifter i ekonomisystemet Ärendehandläggning och inrapportering av olika karaktär i datasystem.
• Att ta fram uppgifter samt granska och sammanställa underlag.
• Att göra beställningar, bokningar och inköp samt posthanteringar.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du har:
• 3-årig gymnasial utbildning inom ekonomi eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativa uppgifter.
• God data- och systemvana.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Tidigare erfarenhet av övrigt administrativt arbete, exempelvis personaladministration.
Som person ser vi att du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Vi ser att du kan tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling. Vi ser även att du kan anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Avslutningsvis har du förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-30 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Kontakt
Vision, Kristine Karlsson kristine.karlsson@fv.vision.se 010-2345262 Jobbnummer
9980009