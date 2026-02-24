Ekonomiadministratör inom beställare i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen med din ansökan om du vill arbeta hos oss med ett viktigt och utvecklande uppdrag i Järva stadsdelsförvaltning.
Vi söker en ekonomiadministratör till beställarområdet socialpsykiatri och funktionsnedsättning.
Beställare funktionsnedsättning och socialpsykiatri består av 60 medarbetare. Området är indelat på tre enheter där biståndshandläggarna arbetar utifrån inriktning. Stödet till våra brukare vänder sig till personer som tillhör målgruppen funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Vi har ett nära samarbete enheterna emellan då vi har brukaren i fokus. Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag då vi möter individer med olika typer av behov som ansöker om stöd i vardagen.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där det handlar om att rätt stöd ges till de som har behov. Hos oss så har vi en hög trivsel och en arbetsmiljö som vi värnar om.
Vi anpassar introduktionen utifrån kompetens och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, flexibel arbetstid med vinter- och sommar arbetstid. Visst hemarbete förekommer när arbetet tillåter det.
Din roll
Som ekonomiadministratör ingår du i en administrativ grupp som är organiserad direkt under områdeschef.
Som ekonomiadministratör arbetar du främst med fakturahantering i Agresso samt i stadens system Paraplyet. Du samverkar med Serviceförvaltningen, ekonomienheten, biståndshandläggare och leverantörer i fakturafrågor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Är gymnasieekonom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har erfarenhet och kunskap gällande ekonomi och budget samt fakturahantering.
• Har god förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet fakturahantering inom Stockholm stad.
• Kunskap om insatser som beviljas ur ett myndighetsperspektiv.
• Kunskap inom datasystem, så som: Paraplyet, Agresso och Excel.
Personliga egenskaper vi söker:
Då en stor del av arbetet består av dokumentation, granskning, och administration behöver du ha mycket god förmåga att kunna hantera flera saker samtidigt. Vi söker dig med professionellt förhållningssätt, som är självgående och har god struktur i arbetet. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande mot såväl kollegor, brukare, anhöriga och samarbetspartners. För oss är det viktigt att du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö på enheten. Vi söker också dig som har en ekonomisk medvetenhet.
I rekryteringen kommer vi inte att lägga fokus på det personliga brevet, detta för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Månadslön
