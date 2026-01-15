Ekonomiadministratör, Ekonomienheten
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Umeå Visa alla ekonomiassistentjobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Universitetsförvaltningen i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Beskrivning
Ekonomienheten är universitetets sammanhållande resurs för den ekonomiadministrativa processen.
Vi har fyra verksamhetsområden; redovisning, reskontra, upphandling och inköp samt ekonomisystem. Vi har även en ekonomipool som fungerar som ett konsultstöd till institutioner och enheter inom Umeå universitet. Genom vårt arbete bidrar vi till ökad kompetens som i sin tur leder till kvalitetssäkrad redovisning för hela universitetet.
Vi söker nu dig som vill arbeta som ekonomiadministratör hos oss på Ekonomienheten. Arbetet är självständigt men ingår i team med andra.
Vi erbjuder dig
en kreativ och inspirerande miljö där du får ett omväxlande arbete med möjlighet till att själv planera och ta egna initiativ. Umeå universitet erbjuder även möjlighet att kombinera stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Läs mer om Umeå universitet och dess förmåner https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med kontroll av inkommande fakturor i fakturacentralen, bokföring av inkomster, kundstöd i form av e-post och telefon, ekonomiadministration, bokföring, kontering av fakturor, löpande ekonomiarbete samt övriga ekonomiadministrativa uppgifter vid ekonomienheten. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras efter verksamhetens behov och dina kompetenser.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant och aktuell:
- ekonomisk utbildning på gymnasienivå inom ekonomiområdet eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhetPubliceringsdatum2026-01-15Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har en mycket god förmåga att organisera, planera och prioritera mellan arbetsuppgifter. Du är också ansvarstagande och noggrann. Vidare så har du ett serviceinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och situationer. Arbetet är i hög grad självständigt och du planerar arbetet utifrån givna tidpunkter. Du bör ha förståelse för den ekonomiadministrativa processen.
Meriterande
- tidigare arbetslivserfarenhet av arbete vid ekonomiområdet
- kännedom om statliga regler inom ekonomiområdet
- kännedom om universitetets interna regelverk
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Villkor
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Du skickar in din ansökan via universitetets rekryteringssystem Varbi, den ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2026-02-05. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar lämnas av biträdande enhetschef Birgitta Berglund, tel 090-786 51 68 eller e-post birgitta.k.berglund@umu.se
.
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-42-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Kontakt
Birgitta Berglund, bitr enhetschef 090-7865168 Jobbnummer
9686762