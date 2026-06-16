Ekonomiadministratör
Devotum AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-16
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För vår kunds räkning söker vi just nu en erfaren Administratör med ekonomisk inriktning. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-08-03 och pågå till och med 2027-04-01.
Om uppdraget
Till ett uppdrag hos en offentlig verksamhet söker vi nu en administratör med gedigen erfarenhet av ekonomiadministration.
I rollen kommer du att arbeta med administrativ och ekonomisk projektuppföljning samt vara en viktig stödfunktion för verksamheten. Du kommer att hantera projektadministration, fakturahantering, kundkontakter och ekonomisk uppföljning i nära samarbete med interna projektresurser och ekonomifunktioner.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden via gemensam funktionsbrevlåda
Registrera och administrera projekt i verksamhetens system
Tilldela projektresurser och samordna administrativ projektinformation
Hantera leverantörsfakturor inklusive kontering och attestflöden
Följa upp pågående projekt ur ett ekonomiskt perspektiv
Vidarefakturera kostnader till beställare och kunder
Följa upp kundfakturor och kundreskontra
Hantera påminnelser och utreda orsaker till uteblivna betalningar
Ha löpande kontakt med interna samordnare, projektmedarbetare och ekonomifunktioner
Kommunicera med externa kunder i ekonomirelaterade frågor
Start: 2026-08-03 Slut: 2027-04-01 (möjlighet till förlängning 6 månader + 6 månader) Omfattning: 100%, 40 timmar i veckan Placering: Stockholm Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Minst 6 års erfarenhet av arbete med leverantörsfakturor och kundreskontra
Minst 6 års erfarenhet av arbete i Microsoft Office-paketet
Dokumenterad erfarenhet av ekonomisk administration och fakturahantering
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst 2 års erfarenhet från offentlig sektor, exempelvis region, kommun eller myndighet
Minst 4 års erfarenhet av arbete i Agresso/Unit4
Minst 4 års erfarenhet av administrativa uppdrag inom projekthantering, diarieföring
Önskade personliga egenskaper:
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person som har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och en tydlig kommunikation. Du är serviceinriktad, prestigelös och trivs i en administrativ roll där kvalitet, ordning och uppföljning är en naturlig del av vardagen. Samtidigt har du förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter och behålla noggrannheten.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef:
Nina Ghassemi - nina.ghassemi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901763-2056444". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9966893