Ekonomiadministratör
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-06-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Omfattning: Deltid, ca 50 %
Varaktighet: 3–4 månader (med chans till förlängning)
Start: Omgående / så snart som möjligt
Plats: Uppsala
För en av våra kunders räkning söker vi nu en driven och självgående ekonomiadministratör för ett spännande uppdrag på deltid. Vår kund är en stabil och välkänd aktör inom den statliga sektorn i Uppsala. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår initialt i 3–4 månader, med möjligheter till förlängning då kundens framtida behov utreds.
Ansvarsområden
I rollen som ekonomiadministratör blir du en viktig stöttepelare i den löpande ekonomihanteringen. Du förväntas driva dina processer självständigt och ha ett proaktivt arbetssätt för att lösa administrativa uppgifter effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontering och handläggning av fakturor.
Hantering av reseräkningar, utlägg och arvoden.
Hantering av skattepliktiga förmåner (t.ex. kostförmån) och liknande underlag.
Samla in underlag när det saknas för att bifoga till fakturor och reseräkningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din ekonomiroll, är serviceminded och trivs med att ta egna initiativ. Eftersom uppdraget startar omgående är det viktigt att du är systemstark och har lätt för att sätta dig in i nya rutiner.Kvalifikationer
Erfarenhet av löpande ekonomiadministration, kontering och fakturahantering.
God administrativ förmåga och vana av att arbeta självständigt.
Flytande i svenska i både tal och skrift.
Det är ett stort plus (meriterande) om du har:
Erfarenhet av systemen Proceedo och Primula.
Erfarenhet av systemet Raindance.
Tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet/högskolesektor.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/71edbb20-c61c-4423-827b-e16301901a71
Dag Hammarskjölds Väg 7 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9963296