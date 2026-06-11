Ekonomiadministratör
Emploid AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Landskrona
2026-06-11
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Du kommer att arbeta hos ett väletablerat och välrenommerat bolag inom transport- och logistikbranschen. Verksamheten är internationell och präglas av höga kvalitetskrav, strukturerade arbetssätt och ett tydligt fokus på kundnytta. Här finns en professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter och ett långsiktigt arbete kring hållbara transporter och effektiva flöden. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Vi söker nu en Ekonomiadministratör till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i nordvästra Skåne. I rollen ansvarar du för ekonomisk administration och uppföljning kopplad till verksamhetens dagliga flöden. Du blir en del av ett sammansvetsat team där du arbetar nära både kollegor och andra interna funktioner för att säkerställa att ekonomiska processer hanteras korrekt och effektivt.
Arbetet innebär en kombination av administration, uppföljning och kontroll där du får en viktig roll i att säkerställa kvaliteten i det ekonomiska underlaget. Du kommer att arbeta med stora informationsmängder och bidra till att verksamhetens ekonomiska flöden fungerar smidigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Fakturahantering och kontering
• Ekonomisk uppföljning och resultatanalyser
• Kontroll och kvalitetssäkring av ekonomiska underlag
• Hantering av krediteringar och avvikelser
• Avräkning och uppföljning av åkare
• Löpande administrativt arbete kopplat till ekonomi och verksamhetsstöd
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid och arbetar ute hos vår kund under en inledande period om sex månader. Därefter finns möjligheter till fortsatt anställning hos kundföretaget.
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som trivs med siffror, struktur och administrativa processer. Du arbetar noggrant och har lätt för att identifiera avvikelser och detaljer som andra kan missa. Samtidigt är du kommunikativ och uppskattar att samarbeta med kollegor för att hitta lösningar och säkerställa hög kvalitet i arbetet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och känner dig trygg i att självständigt driva processer framåt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är prestigelös och inte tvekar att ta hjälp eller stötta andra när det behövs.
Vi söker dig som har:
• Goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom ekonomi eller logistik
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: logistik, ekonomi, trafikekonomiadministratör, transportadministration, ekonomiassistent, ekonomiadministratör, trafikadministration, transport, Landskrona, Helsingborg, Lund, Skåne, heltid, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Östervångsplan (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Kontakt
Rekryterare
Anna Svensson anna.svensson@emploid.se Jobbnummer
9960217