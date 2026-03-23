Ekonomiadministratör
Hos oss på Lokalförsörjningsförvaltningen är du med och tar hand vår stad. Vi förvaltar grundskolor, specialboenden och förskolor men även kulturbyggnader och andra sorters byggnader i staden. Vi deltar i den strategiska samhällsplaneringen tillsammans med våra kollegor på övriga förvaltningar i samhällsbyggnadsprocessen. Att arbeta hos oss innebär att du bidrar till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Vi drivs inte av vinstmarginaler men drivkraften är att vara kostnadseffektiva så att det blir mer pengar över till våra kärnverksamheter, vård, skola och omsorg. Förvaltningen består av 50 medarbetare som på respektive operativ avdelning ansvarar för byggprojekt, ekonomisk/teknisk förvaltning och inhyrning av externa lokaler.
Tjänsten som ekonomiadministratör är placerad på förvaltningens stabsenhet. Enheten består av 9 personer som arbetar inom planering, ekonomi, kvalitet, kommunikation, verksamhetsutveckling, HR och hyresadministration. Inom samtliga områden arbetar vi förvaltningsövergripande och som stödfunktioner till övriga avdelningar. Eftersom vi är få personer inom respektive område är det nödvändigt att vi hjälper varandra "över gränserna" och kanske därför får utföra arbetsuppgifter som ligger utanför ifrån de ordinarie.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör ansvarar du för löpande ekonomiarbete med fokus på kvalitetssäkring, uppföljning och effektiva processer inom redovisning. Tjänsten innebär ett nära samarbete med verksamheten samt en central funktion i arbetet med att säkerställa korrekt bokföring och tillförlitlig ekonomisk rapportering.Dina arbetsuppgifter
Leverantörsreskontra
Upprättande och underhåll av fördelningsnycklar och mallar för kostnadsfördelning samt manuella bokningar/ombokningar
Hantering av krav- och inkassoärenden
Genomgång och åtgärd av systemgenererade fellistor, exempelvis avseende konteringar, attestflöden, moms eller integrationsfel
Medverkan i och utveckling av interna kontrollrutiner inom ekonomiprocessen.
Löpande granskning av momsregistrering och momskoder, avstämning av momsrapporter
Regelbundna kontoavstämningar, analys av differenser, dokumentation av avstämningar för att säkerställa att balanskonton är korrekta och spårbara inför bokslut och revision
Ansvar för att utbilda och stödja medarbetare i organisationen i fakturahanteringssystemet
Aktiv medverkan i månadsbokslutsprocessen, inklusive periodiseringar, avstämningar och rimlighetskontroller
Övriga arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten
Utveckling och effektivisering av rutiner inom faktura- och redovisningsprocessen
Deltagande i projekt kopplade till ekonomisystem eller processförbättringar
Backup-funktion inom andra delar av ekonomiavdelningen vid behov
Övrig information
Fackliga företrädare nås vi växeln, 033-35 70 00.KvalifikationerErfarenhet och utbildning
Akademisk utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av redovisning och ekonomiadministration, gärna med fokus på leverantörsreskontra och bokslut.
Erfarenhet av månadsbokslut, avstämningar och momsredovisning.
System- och IT-kompetens
God vana av ekonomisystem, gärna Raindance eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Kompetenser
God förståelse för redovisning, bokslut och ekonomiska principer.
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i arbete med avstämningar.
Meriterande
Erfarenhet från komplexa organisationer.
Tidigare arbete med processutveckling eller effektivisering av ekonomiflöden.
Kunskap om svensk skattelagstiftning och momsregler.
Erfarenhet av arbete med interna kontroller och rutiner.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Förvaltningsekonom
Aleksandar Ilich 033-357569 Jobbnummer
9812369