Ekonomiadministratör
2026-03-20
Ekonomiadministratör till Jönköping Airport AB
Jönköping Airport har en unik tillgänglighet genom sitt läge mitt i södra Sverige. Jönköping Airport AB ägs av Kommunen och Regionen. Bolaget driver och utvecklar flygplatsen i Jönköping.
Jönköping Airport AB är en flexibel flygplats, våra ledord är säker, smidig och personlig. Vi arbetar aktivt tillsammans med flygbolag, researrangörer och partners med att utveckla verksamhet och trafik både på passagerar- och flygfraktsidan. I dagsläget arbetar 49 personer inom Jönköping Airport AB men totalt har ett hundratal personer flygplatsen som sin dagliga arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör arbetar du med administrativt och operativt stöd till ekonomichefen samt ledningsgruppen. Dina huvuduppgifter är fakturahantering, både inkommande och utgående. Löpande bokföring och diariehantering. Tillsammans med ekonomichefen sköter ni all förekommande administration kring ekonomiarbetet inom företaget. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet och vi tror att din utbildningsbakgrund är högskola eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet av Visma administration samt Rillion fakturasystem är meriterande.
För att lyckas i rollen har du en naturlig fallenhet för att arbeta självständigt och en förmåga att genomföra förändringar Du är en drivande organisatör och klarar att hantera flera ärenden parallellt och samtidigt behålla en helhetsbild. Som person är du jordnära och prestigelös. Du har lätt ställa om till nya förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett arbete i en unik och spännande miljö , flygplats som din arbetsplats där din vardag präglas av ansvar, säkerhet och en hög grad variation. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med en stark framtidstro.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% dagtid med placering på Jönköping Airport. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren styrs av Allmänna Bestämmelser inom Visions avtalsområde.Övrig information
Eftersom arbetet är placerat på flygplatsen, som är ett skyddsområde med höga säkerhetskrav, så kommer en säkerhetsprövning genomföras med utdrag ur belastningsregistret före anställning. Du kommer även att behöva uppvisa intyg för sysselsättning som täcker de senaste 5 åren.
När du skickar in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter registreras och behandlas för rekryteringsändamålet. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med GDPR.
Sista ansökningsdag är 2026-04-01 , men urvalsprocessen sker löpande och du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt via jobb@jonkopingairport.se
. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Emilie Hassel , Ekonomichef på telefon 036-31 12 14.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
E-post: jobb@jonkopingairport.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Jönköping Airport AB
