Ekonomiadministratör - Kristianstads kommun - Ekonomiassistentjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos Kristianstads kommun

Kristianstads kommun / Ekonomiassistentjobb / Kristianstad2021-07-01Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.Omsorgsförvaltningens ekonomienhet söker nu en ekonomiadministratörer med inriktning mot Hälso- och sjukvårds verksamhet samt en övergripande del som förvaltningens inköpssamordnare.På ekonomienheten arbetar ekonomer, ekonomiadministratörer och avgiftshandläggare och alla sitter samlade på Östra kommunhuset. Enheten leds av förvaltningens ekonomichef. Målet för enheten är att bidra till en god ekonomisk hushållning och ge service och stöd åt kunder och verksamhet i ekonomiska frågor.Vi ser fram emot din ansökan!2021-07-01Tjänsten omfattar i huvudsak två delar; ekonomiadministrativa arbetsuppgifter och förvaltningens inköpssamordnare. De ekonomiadministrativa arbetsuppgifterna är främst redovisning, bokföring, inköp, fakturahantering, egenkontroller och att bistå vid bokslutsarbete, ekonomisk uppföljning och internbudget. En viktig del är också ekonomiadministrativt stöd till chefer och verksamhet samt andra förekommande administrativa arbetsuppgifter.Som förvaltningens inköpssamordnare är du länken mellan central upphandlingsenhet och förvaltning, samordnar förvaltningens direktupphandlingar, genomför direktupphandlingar. Du är ett stöd till verksamheten gällande inköp och avrop på befintliga avtal, förvalta och administrera upprättade avtal. Du håller i interna nätverksträffar och verkar för ökad avtalstrohet. Det ingår även att vara delaktig vid större upphandlingar som den centrala upphandlingsenheten ansvarar för.Möjlighet att få gå utbildningar inom direktupphandling och inköp finns.Du som söker har gymnasieexamen med inriktning mot ekonomi eller likvärdig utbildning. Vi vill också att du har flerårig erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete med inriktning inköp. Det är meriterande om du har arbetat med inköp i kommunal eller statlig verksamhet. Då kommunikation och dokumentation ingår i ditt arbete hanterar du svenska språket i tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet. Har du kunskaper i Visma/Proceedo är det meriterande.Som person har du förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Vidare har du förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.ÖVRIGTOmsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-23Kristianstads kommun5839908