Ekonomiadministratör - vikariat till kund i Linköping!
Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-03-02

Om tjänsten
Till vår kund i Linköping söker vi nu en engagerad och noggrann Ekonomiadministratör på vikariat. Tjänsten tillsätts omgående och sträcker sig till sista augusti 2026. I rollen blir du en viktig del av ekonomiteamet och arbetar främst med leverantörsreskontran, hantering av inkommande fakturor, påminnelser och inkassokrav. Rollen passar dig som trivs med administration, struktur och att bidra till effektiva ekonomiprocesser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Kontrollera och registrera leverantörsfakturor
• Förbereda och registrera bokföringsunderlag
• Kontosaldonavstämning
• Arbeta med leverantörsreskontra, kundreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar samt investeringsredovisning
• Hantera kundfakturor
• Framtagande av underlag för bokslut och delta i bokslutsarbete
• Besvara frågor om kund- och leverantörsfakturor
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och van vid att arbeta både självständigt och i team. Du trivs med administrativa uppgifter, har ett öga för detaljer och kan snabbt sätta dig in i nya system, i första hand Unit4 ERP. Rollen passar dig som vill utvecklas inom ekonomiadministration och bidra till ett effektivt arbetssätt hos vår kund.
Viktigt för tjänsten
• Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
• Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel
• Erfarenhet av ekonomisystem, i första hand Unit4 ERP, alternativt annat större ekonomisystem
• Minst ett års yrkeserfarenhet som ekonomiassistent eller liknande
• Rollen är ett vikariat som tillsätts omgående och sträcker sig till sista augusti 2026
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: sofia.gillberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg Sofia.Gillberg@adecco.se Jobbnummer
9771739