Ekonomiadministratör - Leverantörsfakturor 80 %
Norfrig Truck Bodies AB / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2026-07-03
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En av våra trotjänare på vår ekonomiavdelning i Tomelilla kommer att gå i pension efter sommaren och vi söker därför en ny kollega till vårt team. Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
På vackra Österlen ligger vårt huvudkontor. Vi började på 70-talet som ett familjeföretag som byggde kyl- och frysskåp till lastbilar. Norfrig Truck Bodies AB är idag en del av den svenskägda industrikoncernen Inducore i affärsområdet Truck Bodies och är ledande inom produktion av lastbilsskåp för tempererade transporter. Vi producerar gedigna kundanpassade lösningar för välkända varumärken som Mercedes, Scania och Volvo.
Om rollen
Vill du arbeta i ett mindre team där du har en central roll i en verksamhet där noggrannhet, struktur och samarbete är avgörande för den dagliga driften?
Som ekonomiadministratör hos oss blir du en viktig del av ekonomiavdelningen i Tomelilla som består av tre personer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att säkerställa ett effektivt och korrekt flöde av leverantörsfakturor för både Norfrig och andra bolag inom vårt affärsområde Truck Bodies. Varje år hanteras cirka 20 000 leverantörsfakturor och din insats blir avgörande för att våra administrativa processer fungerar smidigt och utan avbrott.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och passar dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter där kvalitet, service och struktur står i fokus. Du kommer att ha många kontaktytor inom verksamheten och bidra till att skapa effektiva arbetssätt mellan ekonomi, inköp och verksamhet.
Eftersom rollen har nära koppling till våra inköps- och materialflöden är det värdefullt att du har ett intresse för hur vår verksamhet fungerar. För att kunna hantera fakturor effektivt och med hög kvalitet behöver du successivt bygga förståelse för våra produkter, våra leverantörer och våra interna processer. Du blir en naturlig länk mellan ekonomi och verksamhet och bidrar till att information och kostnader hamnar rätt från början.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ankomstregistrering och hantering av leverantörsfakturor
Fördelning av fakturor enligt attestflöden och gällande rutiner
Säkerställa att fakturaflödet hanteras korrekt och löpande varje dag
Löpande kontakt med chefer och attestanter i verksamheten
Hantering av leverantörsreskontra och daglig avprickning och bokföring av in- och utbetalningar
Stödja ekonomiavdelningen med löpande administrativa uppgifter och medverka i utveckling av rutiner och processer för ekonomiadministration inom affärsområdet Truck Bodies KvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomi eller redovisning, inklusive leverantörsreskontra och fakturahantering
God system- och datavana
Goda kunskaper i Excel
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Flytande svenska i tal och skrift
Förståelse för sambandet mellan inköp, produktion och ekonomiadministration
Meriterande
Erfarenhet av affärssystem som Monitor eller Pyramid
Erfarenhet av bankadministration och betalningshantering
Erfarenhet från tillverkande industri eller annan verksamhet med komplexa inköps- och materialflöden
Grundläggande kunskaper inom bokföring och redovisning Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en strukturerad och ansvarstagande person som tycker om ordning och reda. Du har en god känsla för service, arbetar noggrant och trivs med återkommande arbetsuppgifter där kvalitet är avgörande.
Samtidigt är du nyfiken på verksamheten och tycker om att lära känna processerna bakom siffrorna. Du uppskattar dialog med kollegor inom olika delar av organisationen och förstår värdet av att bygga goda relationer för att skapa effektiva arbetsflöden.
Humor och teamwork är en självklar del av vår vardag – tillsammans skapar vi både trivsel och utveckling!
Vad vi erbjuder dig
En stabil arbetsgivare med långsiktigt perspektiv
En viktig roll i en verksamhetskritisk process
Goda möjligheter att utvecklas inom ekonomi och administration
Nära samarbete med kollegor inom flera bolag i affärsområdet Truck Bodies
Flexibilitet med möjlighet till hemarbete enligt överenskommelse
Kollektivavtal och trygga villkor
Omfattning
80 % med möjlighet till framtida justering beroende på verksamhetens behov.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka personlig presentation och CV till rekrytering@norfrig.se
.
Ämnesraden märker du med "Ekonomiadministratör – Leverantörsfakturor".
Vänta inte med att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Intervjuer och vidare urval beräknas ske i huvudsak efter semesterperioden. I samband med semester kan vår tillgänglighet att besvara frågor om tjänsten vara begränsad. Vi återkommer dock till dig snarast möjligt, men ber dig ha tålamod med återkopplingstid.
Vill du veta mer om tjänsten?
Rekryterande chef: Gustav Franzon
E-postadress: gf@norfrig.se
Telefon: 0727-40 19 00
Vi ser fram emot att höra från dig!
I den här rekryteringen har vi gjort vårt val av rekryteringspartner och undanber oss påringningar från konsult- och rekryteringsföretag samt CV-förmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: rekrytering@norfrig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiadministratör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norfrig Truck Bodies AB
(org.nr 556267-7004)
Industribyn 2 (visa karta
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273 35 TOMELILLA Jobbnummer
9990701