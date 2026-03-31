Ekonomi- och verksamhetsstöd till Ume Assistance
2026-03-31
Vi på Ume Assistance har transporterat Umeå sedan 1967 då Jan Hansson startade bolaget. Vi har trott på Umeås utveckling ända sedan vår första lastbil började rulla. Vårt engagemang för vår omgivning har alltid stått oss varmt om hjärtat och vi är miljö- och kvalitetscertifierade sedan snart 25 år tillbaka. 2025 blev vi nominerade till Årets Tillväxtbolag på Umeågalan.
Vårt familjeföretag som idag drivs av Mattias, Magnus och Martin, har idag verksamhet inom fyra affärsområden; Transport, Entreprenad, Återvinning och Bilbärgning. Och tillsammans med våra 70 medarbetare arbetar vi under devisen "Service beyond the expected". Läs gärna mer på https://www.umeassistance.com/
Vill du arbeta i en bred och verksamhetsnära roll där ekonomi, administration och operativt stöd möts? Vi erbjuder en varierad och viktig roll där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och kvalitet i våra processer, i en verksamhet där din insats gör skillnad varje dag. Hos oss får du ett utvecklande arbete i en prestigelös organisation med stark familjär anda, där det händer mycket.
Ditt nya arbete
Som Ekonomi- och Verksamhetsstöd blir du en central del av den dagliga verksamheten, med många interna och externa kontaktytor. Du kommer arbeta med allt från orderhantering och fakturering till stöd för transportledning, kundkontakt och förbättring av arbetssätt och system. Stort fokus kommer att ligga på att skapa och bibehålla kvalitet i både orderflöde och fakturering.
Rollen innebär en kombination av ekonomiadministration och löpande arbete med orderflöden, där du hanterar leverantörsfakturor, fakturaunderlag och fakturering samt följer upp och registrerar och hanterar inkommande ordrar i våra system och ser till att information om kunder, artiklar, priser och övriga uppgifter är korrekt. Vid behov hjälper du till med ordermottagning och kundkontakt via telefon, främst mot AO Återvinning.
En viktig del av rollen är att bidra till förbättringar i våra order- och faktureringsflöden. Du fångar upp utvecklingsbehov, bidrar med idéer kring arbetssätt och systemstöd samt kan vara delaktig i dialog med systemleverantörer och införande av nya funktioner.Publiceringsdatum2026-03-31Profil
För att trivas i denna roll tror vi att du har erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomi och/eller orderflöden och att du trivs i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor. Det är meriterande om du har erfarenhet från transport, industri, logistik eller återvinning, liksom om du har arbetat i Hogia Mobilast eller liknande system. Erfarenhet av orderflöden kopplat till fakturering samt vana av att arbeta nära produktion eller operativ verksamhet är också en fördel.
För att vi ska passa med varandra bör du vara serviceinriktad, nyfiken och orädd. Rollen kräver vidare att du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, och att du känner dig bekväm med både kundkontakt och att arbeta i olika system. Du har en hög IT-mognad och trivs när du får vara med och påverka utvecklingen. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Varför ska du välja oss? Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet där det händer mycket och där du har möjlighet att vara med och forma både rollen, rutiner och processer framåt. Du blir en del av ett företag med stark lokal förankring och en viktig funktion i det som händer i Umeå. Vi verkar i en bransch med stort fokus på hållbarhet och utveckling, samtidigt som vi värdesätter en familjär kultur där vi har roligt tillsammans på jobbet.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Elin Wiklund på tfn: 070-277 71 77. Vi arbetar med rekryteringen löpande, så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 19/4 via länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
903 26 UMEÅ Arbetsplats
