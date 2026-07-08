Ekonomi- och processutvecklare till Axima
Professionals Nord Skaraborg AB / Redovisningsekonomjobb / Grästorp Visa alla redovisningsekonomjobb i Grästorp
2026-07-08
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Grästorp
, Essunga
, Vara
, Lidköping
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Axima-koncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service. Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr. Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Krone, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu med flera.
I den här rollen välkomnar vi dig till ett bolag med en historiskt stark tillväxt och en företagskultur som präglas av entreprenörskap, utveckling och expansion. Som ett led i vår fortsatta tillväxtresa söker vi nu en Ekonomi- och processutvecklare, som vill vara med och utveckla framtidens ekonomifunktion tillsammans med oss. Implementering av nytt affärssystem är genomförd och fokus ligger nu på att vidareutveckla processer och arbetssätt. Vi erbjuder därför en roll där du får möjlighet att kombinera kvalificerad redovisning med verksamhetsutveckling och vara en viktig del i att skapa förutsättningar för koncernens fortsatta framgång. Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en bred och utvecklande roll där du i nära samarbete med koncernens ekonomichef, bidrar till att utveckla ekonomiavdelningens strategiska och operativa arbete utifrån verksamheten och ekonomiavdelningens flöden. Med din kompetens inom redovisning som grund identifierar du förbättringsmöjligheter och driver utvecklingen av processer, systemstöd och rutiner för att skapa ökad kvalitet, effektivitet och affärsnytta.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Ansvar för uppföljning av den löpande redovisningen tillsammans med övriga redovisningsteamet
Analys och upprättande av månads- och årsbokslut i nära samarbete med Ekonomichef
Upprättande av årsredovisning för koncern och legala enheter
Inkomst- och momsdeklarationer
Stötta och agera bollplank för övriga arbetsgrupper på avdelningen utifrån din kompetens inom redovisning, skatt och systemförståelse.
Kontakt med myndigheter och externa parter såsom Skatteverket, Bolagsverket etc.
Rollen erbjuder stor variation, där redovisning, analys, verksamhetsförståelse och utvecklingsarbete går hand i hand. Du blir även en viktig resurs i samband med framtida projekt, tex. inom integration, affärsflöden och ev. förvärv, där ekonomiavdelningen har en central roll i att skapa effektiva och hållbara strukturer.
Tjänsten är ny inom koncernen, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med och forma rollen utifrån verksamhetens behov och dina styrkor. I takt med koncernens fortsatta utveckling kan även ansvarsområden och innehåll komma att utvecklas, vilket kan skapa goda möjligheter till både inflytande och personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi i kombination med flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har en trygg grund inom redovisning och bokslut men drivs också av att utveckla processer, arbetssätt och systemstöd.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Gedigen kunskap inom redovisning enligt K3 samt erfarenhet av bokslut, årsredovisningar, moms- och skattefrågor
Erfarenhet av ekonomisk analys, uppföljning och rapportering
Intresse för digitalisering och erfarenhet av att utveckla processer, arbetssätt och affärssystem
Mycket goda kunskaper i Excel samt god förståelse för affärssystem, meriterande med tidigare erfarenhet av M3.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående och ansvarstagande med en naturlig drivkraft att förbättra och utveckla. Du trivs i en roll där du får kombinera analys med genomförande och uppföljning samtidigt som du har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv.
Vi tror också att du är:
Analytisk och strukturerad
Initiativrik och lösningsorienterad
Kommunikativ och prestigelös
Nyfiken på verksamheten och dess flöden
En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela med dig av din kompetensSå ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. På grund av semester och ledighet sker återkoppling som tidigast under v 33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://www.axima.se/
467 40 GRÄSTORP Arbetsplats
Axima AB Kontakt
Leveranschef
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se +46734116854 Jobbnummer
9997431