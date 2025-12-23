Ekonomi- och löneassistent - rekrytering åt kund genom Jobbpunkten AB

Jobbpunkten AB / Ekonomiassistentjobb / Perstorp
2025-12-23


Jobbpunkten AB söker på uppdrag av kund; en driven och engagerad ekonomi- och löneassistent som vill utvecklas långsiktigt i sin roll. Du kommer att bli upplärd av ekonom på plats och successivt ta över ett större ansvar inom ekonomi- och löneområdet.
Tjänsten är på cirka 20 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar beroende på upplägg och behov.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
Löpande redovisning
Avstämningar och reskontrahantering
Medverkan i koncernredovisning
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning och inkomstdeklaration
Moms- och skattedeklarationer
Lönehantering
Kontakter med revisorer, myndigheter och banker
Administrativa arbetsuppgifter kopplade till ekonomi

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ekonomi- och administrativa arbetsuppgifter
Har god förmåga och vilja att ta till dig nya kunskaper
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har goda språkliga kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god IT-vana och förståelse för ekonomisystem

Erfarenhet är meriterande men rätt inställning och utvecklingsvilja är avgörande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: marika@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent - PERSTORP".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

