Ekonomi- och löneassistent - rekrytering åt kund genom Jobbpunkten AB
Jobbpunkten AB / Ekonomiassistentjobb / Perstorp Visa alla ekonomiassistentjobb i Perstorp
2025-12-23
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbpunkten AB i Perstorp
, Åstorp
, Eslöv
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Jobbpunkten AB söker på uppdrag av kund; en driven och engagerad ekonomi- och löneassistent som vill utvecklas långsiktigt i sin roll. Du kommer att bli upplärd av ekonom på plats och successivt ta över ett större ansvar inom ekonomi- och löneområdet.
Tjänsten är på cirka 20 timmar per vecka, med möjlighet till fler timmar beroende på upplägg och behov.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
Löpande redovisning
Avstämningar och reskontrahantering
Medverkan i koncernredovisning
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning och inkomstdeklaration
Moms- och skattedeklarationer
Lönehantering
Kontakter med revisorer, myndigheter och banker
Administrativa arbetsuppgifter kopplade till ekonomiKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ekonomi- och administrativa arbetsuppgifter
Har god förmåga och vilja att ta till dig nya kunskaper
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Har goda språkliga kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god IT-vana och förståelse för ekonomisystem
Erfarenhet är meriterande men rätt inställning och utvecklingsvilja är avgörande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: marika@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent - PERSTORP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
284 92 PERSTORP Jobbnummer
9663347