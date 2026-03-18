Ekonomi- och löneadministratör på Unga Klara AB
Är du en analytisk och trygg administratör som vill kombinera din expertis inom ekonomi med ett hjärta för kultur? Vi söker nu en engagerad ekonomi- och löneadministratör som vill vara med och forma vår nya administrativa struktur och bidra till Unga Klaras fortsatta utveckling.
Om Unga Klara
Unga Klara grundades 1975 och är sedan 2018 nationell scen för barn och unga. Vi bedriver en unik teaterverksamhet med fokus på barnperspektiv, normkritik och mångfald. Hos oss arbetar du i en kreativ och inkluderande miljö där vi tillsammans skapar livsbejakande scenkonst som gör skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som ekonomi- och löneadministratör hos oss har du en central och självständig roll. Eftersom detta är en ny tjänst inom organisationen får du stora möjligheter att påverka våra arbetssätt och processer. Du ansvarar för att den dagliga ekonomin och lönehanteringen flyter smidigt, samtidigt som du fungerar som ett viktigt stöd till VD, ledning och projektledare. Rollen kräver att du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt i en föränderlig miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Lönehantering: Självständigt ansvar för hela löneprocessen i Fortnox Lön, inklusive semesterlöner, förmåner och rapportering.
Redovisning & Bokföring: Hantering av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring samt bankbetalningar.
Bokslut & Revision: Framtagande av underlag till månads- och årsbokslut samt aktiv samverkan med revisorer.
Konsultativt stöd: Vara ett stöd för budgetansvariga chefer och projektledare i ekonomiska frågor och dokumentation.
Administration: Ansvar för fakturering, beställningar, inköp och allmän administration kopplat till personal, projekt och produktioner.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning: Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning och lön.
Erfarenhet: Gedigen erfarenhet av ekonomiarbete, gärna från mindre eller medelstora företag där du hanterat hela flödet.
Systemkompetens: Mycket goda kunskaper i Fortnox (ekonomi och lön) samt Excel.
Egenskaper: Du är analytisk, strukturerad, noggrann med ett öga för både detaljer och helhet. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära verksamheten. Ett intresse för kultur och teaterns unika processer är mycket meriterande.
Vi erbjuder
Förmåner: Ett generöst friskvårdsbidrag.
Balans: En extra ledighetsvecka per år från det år du fyller 50 år.
Arbetsplats: En trygg och familjär arbetsplats med engagerade kollegor och korta beslutsvägar, placerad i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.Så ansöker du
Ansökan med CV och personligt brev skickar du till ansokan@ungaklara.se
. Vi tittar löpande på inkomna ansökningar, sista ansökningsdagen är den 6 april 2026. Frågor om tjänsten besvaras av VD Jonas Kahnlund, jonas@ungaklara.se
. Fackliga företrädare nås via avdelning37@ungaklara.se
Arbetstid och varaktighet
Heltid / Tillsvidare. Tillträde i augusti 2026 eller efter överenskommelse. Arbetet är i huvudsak förlagd till vardagar dagtid, men kvällar och helger kan förekomma. Provanställning 6 månader tillämpas. Månadslön enligt överenskommelse. Unga Klara följer kollektivavtalet mellan Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: ansokan@ungaklara.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomi- och löneadministratör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unga Klara AB
(org.nr 556797-2566)
Beridarbansgatan 5 (visa karta
)
103 27 STOCKHOLM
VD
Jonas Kahnlund jonas@ungaklara.se
