Ekonomi- och HR Ansvarig till Oregon Tool i Varberg
Mpya Finance AB / Ekonomichefsjobb / Varberg Visa alla ekonomichefsjobb i Varberg
2025-08-24
Vill du vara med och göra skillnad i en internationell organisation, där du får kombinera ekonomi och HR i en och samma roll? Nu söker vi en Ekonomiansvarig som vill ta ett helhetsansvar för våra verksamheter i Sverige och Finland. Här får du en unik möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt - i en roll där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som ansvarig för Ekonomi/HR blir du en central del av vårt nordiska team. Du får ansvar för att säkerställa ekonomiska processer och full regelefterlevnad, samtidigt som du driver och utvecklar HR-arbetet för våra medarbetare. Det är en bred roll där du både kommer att ha en strategisk överblick och själv arbeta nära verksamheten i det dagliga arbetet.
Du får arbeta i en dynamisk internationell miljö med korta beslutsvägar tillsammans med både chefer och kollegor i andra länder. Vi uppskattar gott samarbete och en kultur där vi engagerar oss och tar ansvar. Placeringen kommer att vara i våra fina lokaler i Varberg
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomi, Compliance & HR
Ansvara för revision, bokslut och rapportering
Hantera moms- och inkomstdeklarationer samt skattefrågor
Ansvara för kundreskontra i Sverige
Godkänna fakturor, betalningar och stötta vid banktransaktioner
Driva och delta i olika ekonomiprojekt HR - Sverige & Finland
Stötta chefer och medarbetare i personalfrågor samt driva HR-processer i SuccessFactors
Förbereda HR-budget, bonusberäkningar och rapportering
Ansvara för hela löneprocessen: internt i Sverige och via extern partner i Finland
Vem är du?
Vi söker dig som har en ekonomisk examen och en bakgrund inom redovisning och ekonomi, gärna som revisor, redovisningsekonom eller motsvarande. Du har några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och känner dig trygg i att ta ansvar för både operativa och strategiska frågor.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, med en förmåga att driva arbetet framåt och skapa resultat. Du är samtidigt kommunikativ, lyhörd och trivs i rollen som partner till både ledning och medarbetare.
Det är meriterande om du har erfarenhet från internationella bolag och kunskap om både US GAAP och Swedish GAAP. Du har god systemvana, gärna i SAP, och är bekväm i Microsoft Office. Erfarenhet av HR-system, exempelvis SuccessFactors, är ett plus. Du behärskar engelska och svenska i tal och skrift. Då rollen spänner över två länder och huvudkontoret för Europa är i Belgien, kan resor förekomma.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en internationell organisation där du får en spännande kombination av två världar, struktur och analys från Finans och det mänskliga perspektivet från HR. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kvalitet och god stämning.
Ett utvecklande och varierat arbete i en internationell miljö
Stort ansvar och möjlighet att påverka
Konkurrenskraftigt förmånspaket inklusive pension och försäkringar
Flexibilitet och frihet under ansvar
Vill du veta mer om tjänsten?
I den här rekryteringen samarbetar vi med MPYA Finance. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Elin Antonsson tfn 0709-318769 eller Anette Zantelid tfn 0732-036777 Ansökan sker via www.mpyafinance.se.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555)
432 48 VARBERG Arbetsplats
Oregon Tool Jobbnummer
9472834