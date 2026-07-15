Ekonomi- och administrationsassistent till Bostadsförvaltning Sverige AB
Bostadsförvaltning Sverige AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-07-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
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Det här är jobbet
Vi behöver en kollega som jobbar nära ekonomi- och kundtjänstteamet och blir en naturlig del av gänget. Du blir den som teamet lutar sig mot – den som ser till att fakturor, uppföljningar och småärenden faktiskt blir gjorda och inte hamnar mellan stolarna. Ibland löser du det själv, ibland tillsammans med kollegor.
En stor del av jobbet handlar om kontakt med människor. Du samarbetar nära styrelserna i de bostadsrättsföreningar vi förvaltar, och du har en hel del kundkontakt via telefon och mejl. Det är du som ofta är rösten utåt – den som svarar, hjälper till och håller ihop trådarna.
Du får ansvar för egna administrativa rutiner, och vi lyssnar gärna när du hittar smartare sätt att göra saker på. "Keep it simple, make it happen" är vårt motto, och vi menar det.
Det mesta är företagsspecifikt och lär du dig på plats. Vi lägger mer vikt vid vem du är än vid en lång meritlista.
Vem vi hoppas att du är
Du håller huvudet kallt och ordningen god, även när det är mycket i gång. Du gillar att prata med människor och gör det enkelt att ha med dig att göra – i telefon, på mejl och i mötet med en styrelse. Du tar tag i saker utan att någon behöver be dig två gånger, och du är trygg nog att fråga när du inte kan.
Vi tror att du har jobbat med administration förut och rör dig hemtamt i Word, Outlook och Excel. Har du dessutom nosat på bokföring eller något bokföringsprogram är det ett riktigt plus – men inget krav.
Bra att veta
Vi delar lokaler med MIKIM Ekonomistyrning AB och Kimsjö Fastigheter AB på Tallvägen 2 i Södertälje – nära pendeltåg och E4/E20. Framåt kan det eventuellt finnas möjlighet att jobba från vårt kontor i Stockholm. Individuell lönesättning. Meriterande med gymnasieutbildning. Svenska är ett krav.
Låter det som du?
Mejla en rad om dig själv till personal@bostadsforvaltning.se
och märk ansökan med "Assistent". Läs gärna mer om oss på www.bostadsforvaltning.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: personal@bostadsforvaltning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostadsförvaltning Sverige AB
(org.nr 556794-3740)
Tallvägen 2 (visa karta
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151 38 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
10003875