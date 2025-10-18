Ekonomi & Logistik
2025-10-18
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt team inom ekonomi och logistik. Rollen är varierad
och ansvarsfull - perfekt för dig som vill arbeta brett, trivs med frihet under ansvar och ser
långsiktighet i din yrkesroll.
Du kommer att få en introduktion tillsammans med nuvarande ansvarig fram till sommaren
(vecka 27-2026), vilket ger dig en trygg start och möjlighet att växa in i rollen under ca 6
Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Ekonomi
• Bokföring och månatliga avstämningar
• Fakturering
• Leverantörsbetalningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Redovisning SCB, EU-moms m.m.
• Lönebearbetning och redovisning
• Avstämningar inför bokslut
Logistik
• Skapa leveranslistor till produktionen
• Ha löpande kontakt med leveransbevakare hos kunder
• Upprätta godsflaggor
• Beställa transporter och frakter
System vi använder
Visma: bokföring, lager m.m.
Hogia: löner
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och självgående. Du har gärna erfarenhet av
både ekonomi och logistik och uppskattar möjligheten att själv påverka och utveckla ditt
arbetssätt. Du trivs i en roll med ansvar och har ett långsiktigt tänk - precis som vi, där
relationer och stabilitet värderas högt.
Meriterande om du:
• Har arbetat i Visma eller Hogia tidigare.
• Har erfarenhet av redovisning och lönehantering.
• Är utbildat inom ekonomi.
Vi erbjuder
• En trygg heltidstjänst som tjänsteman
• Arbetstider: 07.00 - 16.00
• Möjlighet att växa och utveckla rollen utifrån dina styrkor
• En nära och familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• En arbetsplats som värdesätter långsiktiga relationer
Praktisk information
Tillträde: Januari 2026, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid, Tjänsteman
Placering: Jönköping, Hovslätt
Ansökan: Tjänsten är öppen för ansökan omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
E-post: billy.stal.set@telia.com
556 26 JÖNKÖPING
VD
Billy Karlsson billy.stal.set@telia.com 0704464322
