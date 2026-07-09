Ekonomi/HR-administratör | Teknia | Vimmerby
Lernia Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Vimmerby Visa alla ekonomiassistentjobb i Vimmerby
2026-07-09
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Vill du arbeta i en bred administrativ roll där du får kombinera ekonomi, HR och löneadministration i en verksamhetsnära miljö? Nu söker vi på Lernia en Ekonomi/HR-administratör till Teknia. Rollen passar dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter, har god struktur och vill vara en viktig del av den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som Ekonomi/HR-administratör får du en central roll med fokus på administration inom både HR och ekonomi. Du kommer framför allt att arbeta med löneunderlag, tidrapporter och administrativa frågor kopplade till personalhantering. Det är viktigt att du har förståelse för arbetstidsregler och kan säkerställa att administrationen hanteras korrekt och effektivt.
På ekonomisidan kommer du huvudsakligen att arbeta med fakturahantering, både inkommande och utgående fakturor. Utöver detta kan andra administrativa arbetsuppgifter förekomma beroende på verksamhetens behov.
Du blir en del av ett team där du får stöd och introduktion i de interna systemen och rutinerna.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och har förmåga att hantera flera ärenden parallellt samtidigt som du arbetar metodiskt och med hög kvalitet.
Du är serviceinriktad, samarbetsvillig och uppskattar kontaktytor inom organisationen. Vidare har du lätt för att sätta dig in i nya system och arbetsprocesser.
Formell kompetens
Erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomi, HR eller löneadministration
Erfarenhet av löneunderlag, tidrapportering eller liknande administrativa processer
Grundläggande kunskaper inom fakturahantering
God datorvana och erfarenhet av affärs- eller personalsystem
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av löneadministration
Kunskap om arbetstidsregler och kollektivavtal
Erfarenhet från tillverkande industri eller produktionsverksamhet
Erfarenhet av ekonomiadministration utöver fakturahanteringÖvrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till förlängning/övertag av kund
Omfattning: Heltid
Startdatum: Sensommar/höst
Placeringsort: Vimmerby
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia på emilia.nilsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8047275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Sevedegatan 34 (visa karta
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598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9998495