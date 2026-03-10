Ekonomer - arbeta med regelefterlevnad i Utrikesförvaltningen
Regeringskansliet / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Ekonomienheten på Utrikesdepartementet
Vill du arbeta på UD:s ekonomienhet med att upprätta en ny funktion för granskning av reseräkningar för våra utlandsmyndigheter? Vill du även delta i arbetet med att ständigt utveckla och digitalisera våra arbetssätt och rutiner tillsammans med ett team av skickliga kollegor?
Har du relevant utbildning inom ekonomi, arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete samt gärna erfarenhet av rese- och utläggsadministration? Då kan vi erbjuda dig en roll i en internationell, spännande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik!
Din arbetsdag - Sveriges morgondag.
Du kommer att arbeta i ett team av kunniga kollegor och i den rollen hantera granskningsfunktionen i Heroma för alla våra Utlandsmyndigheter. Förutom att granska reseräkningar och utlägg för att säkerställa regelefterlevnad kommer tjänsten också innefatta att sträva efter att effektivisera processen, förbättra regelefterlevnaden samt ständiga förbättringar av hantering och kravställning av systemet.
I arbetet ingår även att vara med och utbilda utlandsmyndigheternas kassörer och administrativa chefer inom ditt område (både på svenska och engelska).
Ekonomienheten arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och här förväntas du vara en aktiv part.
I det dagliga arbetet kommer du ha kontakt med utlandsmyndigheternas administrativt ansvariga och kassörer där engelska många gånger är arbetsspråket. Det ingår även kontakter med enheter på UD och med Regeringskansliets ekonomienhet.
Läs mer om UD:s verksamhet på regeringen.se.
Din bakgrund
Du har en relevant ekonomutbildning och arbetslivserfarenhet inom ekonomiadministration och redovisning företrädesvis från statlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från reseadministration. Det är även meriterande om du har arbetat med ERP systemet Unit4 och lönesystemet Heroma. Även AI-kompetens ser vi som meriterande.
Dina egenskaper
Du ska ha ett intresse och fallenhet för att arbeta med ekonomi-, löner och redovisningsfrågor. Du bör vara analytiskt lagd och aktivt driva arbetet framåt för att lösa de problem och utmaningar du ställs inför. Har du kunskap och erfarenhet från förbättringsarbete ser vi det som meriterande. God samarbetsförmåga ser vi som en viktig egenskap likaså att lyssna på andra för att ta in deras kunskap som att dela med dig av din kunskap. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-03-10Övrig information
I denna rekrytering söker vi två handläggare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast.
Anställningen omfattar 100% av en heltid.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Maria Oygun 08-405 91 41 eller gruppchef Maria Persson Tornberg på 08-405 53 73. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Ulrika Ryberg på 08-405 29 50. Fackliga kontaktpersoner nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 29 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9786455