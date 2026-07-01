Ekonom vid institutionen för laboratoriemedicin
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2026-07-01
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Beskrivning arbetsplatsen
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sju institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska området med fokus på att förstå sjukdomars uppkomst samt att förbättra diagnostik och behandling för patienter. Några av våra starkaste forskningsområden, med verksamhet i världsklass, är cancer-, genetik- och blodforskning.
Institutionen har cirka 300 anställda och en årlig omsättning på omkring 500 miljoner kronor, varav majoriteten utgörs av externa forskningsanslag.
ILM:s kansli består av 14 medarbetare: en administrativ koordinator, två HR-partners, en HR-administratör, sju ekonomer och två ekonomiadministratörer, samtliga under ledning av en administrativ chef. Kansliets huvudsakliga uppgift är att avlasta kärnverksamheten och möjliggöra forskning och utbildning av hög kvalitet. Kansliet ansvarar för att säkerställa att lärosätet uppfyller både externa krav och lagar samt interna regler och riktlinjer. Arbetet bedrivs med fokus på att använda resurserna effektivt utifrån verksamhetens behov och tillgängliga medel.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla behandlas med respekt och värdighet. Både fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö är viktiga för oss. Vi arbetar aktivt för att förebygga ohälsa och har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om vårt arbetsmiljöarbete här.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som ekonom hos oss blir du en del av vår engagerade och kompetenta ekonomigrupp. Rollen har ett särskilt fokus på kvalificerad projektredovisning kopplad till större och mer komplexa forskningsprojekt, såsom EU-finansierade projekt (t.ex. Horizon Europe och NordForsk) med flera samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Projektredovisning, med särskilt fokus på större och komplexa projekt (ex EU)
Budgetarbete och ekonomisk planering
Bokslutsarbete
Ekonomisk rådgivning
Uppföljning och analys av projekt och verksamhet
Fakturahantering
Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan även andra administrativa uppgifter inom ekonomiområdet förekomma.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Ekonomie kandidatexamen eller annan akademisk utbildning med motsvarande innehåll som bedöms likvärdig
God praktisk erfarenhet av ekonomistyrning och redovisning
Erfarenhet av kvalificerad projektredovisning, gärna från större och mer komplexa projekt, såsom EU-finansierade projekt (t.ex. Horizon Europe, NordForsk) och projekt med flera samarbetspartners
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta målinriktat och leverera resultat inom givna tidsramar
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, då institutionen verkar i en internationell miljö
God digital kompetens och vana av att arbeta i ekonomisystem samt en förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg, inklusive att använda AI-baserade verktyg som stöd i ditt arbete
Förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva ärenden självständigt från start till avslut med hög kvalitet
Ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter
Förmåga att hantera perioder med hög arbetsbelastning
Ett lösningsorienterat förhållningssätt och förmåga att identifiera möjligheter även i utmanande situationer
God förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och situationer samt ett engagemang i dina åtaganden
Förmåga att bygga goda relationer och bidra till ett väl fungerande samarbete på arbetsplatsen
God samarbetsförmåga med förmåga att se till andras perspektiv och värdera både resultat och relationer
Noggrannhet och samvetsgrannhet, kombinerat med en pragmatisk inställning när situationen kräver det
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete inom högskolesektorn
Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Raindance, samt arbete i EU-portaler eller liknande system
Ett proaktivt och positivt förhållningssätt till arbetetÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning i 6 månader kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla
personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. CV och övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis eller liknande, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
rekryterande chef
Lhinn Holmbergh lhinn.holmbergh@med.lu.se +46462221608 Jobbnummer
9986152