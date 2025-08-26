Ekonom till utbildningsförvaltningen, Laholms kommun
2025-08-26
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi söker en engagerad ekonom till utbildningsförvaltningen i Laholm.
Som ekonom har du en nyckelroll där du bidrar till att våra resurser planeras och används på bästa sätt för att skapa goda förutsättningar för våra barn och elever. Du arbetar tillsammans med förvaltningens andra ekonom med budget, resursfördelning, månadsredovisning, prognoser, analyser och uppföljningar. Du har en viktig del i vårt arbete för en effektiv och hållbar verksamhet och deltar aktivt i utvecklingsprojekt och uppdrag.
En viktig del i uppdraget är att ge konsultativt stöd till våra rektorer och chefer. Genom dialog och samarbete hjälper du dem att fatta välgrundade beslut. Du tar även fram och presenterar underlag och rapporter för ledningsgrupp, politik och arbetsgrupper, vilket ger dig möjlighet att påverka på strategisk nivå. Du ingår också tillsammans med kollegor från de andra förvaltningarna i det kommunövergripande ekonomnätverket, ett forum för bland annat erfarenhetsutbyte och utveckling.
Arbetsplatsen
I Laholms sammanhållna utbildningsförvaltning arbetar du tillsammans med kollegor i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, anpassad grund och gymnasieskola. Tjänsten ingår i enheten för administration, kvalitet och utveckling som består av 12 kollegor och är placerad på stadshuset i Laholm.
Är du den vi söker?
Du har en akademisk examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning eller minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis redovisning, budgetarbete eller ekonomisk analys. Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet, gärna med inriktning mot utbildning.
Som person har du god initiativförmåga, ett serviceinriktat förhållningssätt och god samarbetsförmåga då tjänsten innebär många kontakter. Du är strukturerad och har analytisk förmåga att se samband och helheter. Du kan också växla mellan operativa och strategiska perspektiv med fokus på lösningar. Vidare förväntas du kunna presentera komplex information på ett lätt, tydligt och inspirerande sätt samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, enheten administration, kvalitet och utveckling Kontakt
Ulf Nilsson 070-2262250 Jobbnummer
9475388