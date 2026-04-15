Ekonom till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
2026-04-15
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
En del i detta arbete är ansvar för kommunens ekonomiska bistånd. Vi har bland annat kommunens samlade utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar.
Förvaltningskontorets ekonomiavdelningen jobbar mot förvaltningens verksamheter som ekonomistöd. Vi producerar kvalificerade beslutsunderlag. Avdelningen har hand om bland annat budget, redovisning, uppföljning och rapportering med bokslut.
Är du bra på ekonomiska analyser och komplexa samband samtidigt som du har en naturlig förmåga att skapa tillitsfulla relationer? Är du dessutom bra på att förmedla och få andra att förstå slutsatser utifrån dessa analyser?
Stämmer detta in på dig - i så fall kan du vara den vi söker till vår trevliga arbetsplats.
I rollen som ekonom arbetar du både verksamhetsnära och enskilt samt i vissa frågor och processer på en mer förvaltningsövergripande nivå. Du är verksamheternas ekonomipartner i ekonomiska frågeställningar och tar fram beslutsunderlag och fungerar som stöd i beslutsprocesser.
Hos oss arbetar du självständigt med att ha kontroll över helheten på ekonomin i de verksamheter du arbetar med. Här får du frihet under ansvar samt förväntas genom ditt delaktiga och ansvarstagande förhållningssätt bidra till effektiva ekonomiprocesser och ekonomifunktionen som helhet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
budget
uppföljning med rapportering och årsbokslut prognoser
statistik och nyckeltal
analyser och utredningar.
Du ingår i ekonomiavdelningen som allmänt stöd till förvaltningen och ett mindre team som är specialiserat mot vuxenutbildningen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:
kandidatexamen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
3-5 års erfarenhet av ekonomiarbete
erfarenhet av arbete i ekonomisystem, gärna Unit4
mycket goda kunskaper i Excel
intresse för systemlösningar i allmänhet och goda kunskaper i MS Office
förmåga att se helheten och analysera komplex information
god svenska i både tal och skrift.
Det är särskilt meriterande om du har:
du har god vana och förståelse för övriga system och dess uppbyggnad, gärna hantering av databaser
du har erfarenhet av arbete inom en större organisation, gärna inom en kommunal verksamhet
du har erfarenhet från verksamhet som arbetsmarknad eller vuxenutbildning.
Personliga kompetenser
I uppdraget som ekonom är samarbete centralt, då du arbetar verksamhetsnära som ekonomipartner och tillsammans med chefer och kollegor tar fram budgetar, prognoser och beslutsunderlag. Genom transparent kommunikation förmedlar du ekonomiskt underlag, analyser och uppföljningar på ett tydligt och begripligt sätt. Rollen kräver en stark förmåga till problemlösning, där du självständigt analyserar avvikelser, tar fram statistik samt genomför utredningar som bidrar till effektiva ekonomiska processer. För att lyckas med detta behöver du arbeta planerande och strukturerande, ha god helhetssyn över verksamheternas ekonomi och säkerställa ordning, kvalitet och framförhållning i budget, uppföljning, prognos och årsbokslut.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Vill du få en inblick i våra verksamheter? Här kan du se en kort film om UAF:s verksamheter
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
Vi tillämpar flextid och har möjlighet till distansarbete.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Halmstads kommun
