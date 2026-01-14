Ekonom Till Trevligt Bygg- & Entreprenadföretag
OBS Möjlighet till heltid finns, läs nedan.
I nyinrett kontor med utsikt över en härlig innegård kommer vi snart att ha en plats ledig till dig när vår nuvarande Ekonom kommer att ta sig an nya utmaningar. Vi finns i Gärds Köpinge och ser gärna att du är på plats största delen av de 50 % som tjänsten omfattar (se nedan om mer tid önskas). Du kommer att arbeta nära företagets två ägare och kommer att vara en viktig kugge i maskineriet som tar verksamheten framåt.
Vi söker en Ekonom som är van vid att arbeta med helheten och tycker om de sedvanliga arbetsuppgifterna som löpande bokföring, bokslut & skatter, men även löner, diverse avstämningar, projektuppföljning samt administrativa uppgifter exempelvis bokningar av besiktning, anställningsavtal och beställning av ID06. Du kommer att få hjälpa till med lite av varje och vi uppskattar om du tar egna initiativ där du ser att något skulle kunna förbättras. Vi är i bransch med krav på vissa utbildningar och certifikat, där tar vi gärna hjälp av dig för att följa upp när vi behöver uppdatera eller nyutbilda våra medarbetare. Vi är 13 kollegor och räknar med att bli kanske ytterligare någon till.
Vi har kollektivavtal med Byggnads och vår arbetsstyrka består av snickare och en plåtslagare. Vi vill gärna att du har erfarenhet av kollektivavtal, gärna från bygg men det är inte ett krav.
Vi jobbar i Fortnox vilket är bra om du har lite koll på, åtminstone ska du vara van att arbeta i ett affärssystem och dessutom ha grundläggande kompetens i Officepaketet. Du är utbildad ekonom med några års erfarenhet. Vi ska kunna förlita oss på dig så du måsta känna dig trygg i rollen och vara relativt självgående från start.
På Gärds Härads Bygg har vi ett antal ben att stå på men det vi huvudsakligen gör är att bygga hus, större renoveringar, om- eller tillbyggnader, försäkringsjobb och specialuppdrag. Våra kunder är otroligt viktiga och vi är måna om bemötande både oss emellan på företaget och när vi kommunicerar externt. Vi är måna om att ha en trivsam och okomplicerad arbetsmiljö och vill att alla tar ett gemensamt ansvar för en fungerande arbetsplats. Tror du att det här är en tjänst för dig? Då hoppas vi att du söker direkt, vi hanterar alla ansökningar löpande.
OBS är det så att du är intresserad av att jobba mer än 50% finns möjlighet att kombinera tjänsten med ytterligare 50% på VVS-företag, liknande uppdrag.
