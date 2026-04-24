Ekonom till Regionservice ekonomiavdelning
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söken nu en engagerad ekonom med ansvar för ekonomiflöden och system!
Är du en engagerad ekonom som vill ha en nyckelroll där du får ekonomin att fungera i praktiken? Vi söker nu en kvalificerad ekonom med ansvar för ekonomiflöden, struktur och systemstöd inom Regionservice ekonomiavdelning. Du får möjlighet att påverka och bidra i en utvecklingsresa där vi stärker våra ekonomiprocesser och arbetssätt för att skapa ännu bättre stöd till verksamhet och ledning. Hos oss blir du en del av ett team där samarbete, kunskapsdelning och gemensamt ansvar är centrala delar av arbetet.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning och skapar förutsättningar för hälso- och sjukvårdens samt övriga verksamheters behov. Inom ekonomiavdelningen får du en central roll i arbetet med att säkerställa effektiva ekonomiska processer och tillförlitliga underlag för budget, prognos, bokslut och uppföljning.
Regionservice mål är att vara en självklar tjänstepartner för vården.
Och det bästa? Du blir en del av Region Skåne en av Sveriges största arbetsgivare med över 37 000 medarbetare. Här erbjuds du trygghet, utvecklingsmöjligheter och en chans att påverka på riktigt.
Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att ekonomiska flöden, system och struktur fungerar som en sammanhängande helhet. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktigt hållbara arbetssätt.
Uppdraget omfattar bland annat återkommande arbete inom fakturerings- och avstämningsprocesser, budgethantering inklusive nedbrytning och fördelning. Du arbetar med utveckling och effektivisering av dagens processer.
Du arbetar också med struktur och dimensioner i ekonomisystem samt säkerställer god datakvalitet och tillförlitliga underlag. Rollen innebär nära samverkan med controllers, redovisningsfunktion, systemstödsfunktioner och verksamhet. Du bidrar till förbättringar i ekonomi-, styrnings- och verksamhetssystem samt arbetar för ökad standardisering, minskat personberoende och enklare arbetssätt. Du bidrar även till att utveckla gemensamma arbetssätt och skapa långsiktigt hållbara lösningar tillsammans med kollegor och interna samarbetspartners.
Tjänsten är placerad i Malmö eller Kristianstad enligt överenskommelse och du rapporterar till ekonomichef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och god förståelse för sambandet mellan redovisning, budget, uppföljning och ekonomiska flöden. Du är van att arbeta i systemmiljöer och hantera större datamängder.
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du tar ansvar, ser helheten och trivs i en roll där du kombinerar operativt ansvar med utveckling och förbättringsarbete. Du har lätt för att samarbeta och skapa ordning i komplexa sammanhang. Du är prestigelös, delar gärna med dig av kunskap och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processutveckling, ständiga förbättringar, offentlig verksamhet samt kunskap i system som Raindance, Astrada eller Insight.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321354".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Dockplatsen 26
)
205 25 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
Madeleine Payter, Vision 076-568 68 61
9873204