Ekonom till Rättsmedicinalverket i Linköping
Rättsmedicinalverket / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-03-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättsmedicinalverket i Linköping
, Norrköping
, Huddinge
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en ekonom till avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i Linköping. Du kommer tillhöra enheten för verksamhetsstöd. Enheten ansvarar för stöd till verksamheten inom områden som ekonomi, inköp, registratur, växel och reception.
Ditt uppdrag
Som ekonom hos oss kommer du vara med och utveckla ekonomistyrningen på avdelningen och ge stöd till avdelningens ledning. Det innebär bland annat ett nära samarbete med avdelningschef och enhetschefer i arbetet med att upprätta budget och prognos, genomföra ekonomiska analyser och ta fram ekonomiska underlag. Du kommer även arbeta med löpande ekonomifrågor och inköp. Du blir en viktig del av vårt team och arbetar i nära samarbete med vår ekonomiadministratör på enheten och vår controller på huvudkontoret. Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet
• Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, framförallt Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har aktuell arbetslivserfarenhet från att arbeta i ett större ekonomisystem såsom Unit4/Agresso, Visma/Proceedo.
Personliga egenskaper och förmågor
För att lyckas i rollen behöver du ha en god analytisk förmåga och vara strukturerad. Du tar initiativ och uppnår resultat. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta. Du kan förklara ekonomiska samband och analyser på ett tydligt och begripligt sätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Linköping. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
Rättsmedicinalverket är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 23 mars. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta Jennie Blomberg tfn 010-483 41 20. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar toxikologer, biomedicinska analytiker, biologer, kemister, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) analyserar prover för att bland annat identifiera avlidna, fastställa faderskap och för att spåra och fastställa koncentration av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Avdelningen är placerad i Linköping och består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten och enheten för verksamhetsstöd.
Det här gör vi:
Rättsgenetik - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
Rättskemi - Rättsmedicinalverket (rmv.se) Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), http://www.rmv.se Jobbnummer
9772833