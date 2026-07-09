Ekonom till Kramfors kommun
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Företagsekonomjobb / Kramfors Visa alla företagsekonomjobb i Kramfors
2026-07-09
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Tillsammans arbetar vi för ett jämställt, tryggt och rättvist samhälle fyllt av livskraft. Vill du också vara med och bidra?
Ekonomiavdelningen är navet för kommunens ekonomi. Här arbetar vi 14 personer som arbetar tillsammans, bidrar till att göra varandra bättre och är utvecklingsinriktade.
Som ekonom hos kommer du att vara stöd till enhetschefer inom Välfärdsförvaltningen, utgöra ett team tillsammans med controller och ansvara för några redovisningsområden.
Det här är ett uppdrag för dig som vill jobba med flera perspektiv för att skapa en bra helhet. Du kommer arbeta verksamhetsnära med förvaltningen genom avstämningar och kvalitetsuppföljning av verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Du tillsammans med din controller kommer att stödja Välfärdsförvaltningen. Du kommer att samarbeta med olika team och områden inom ekonomiavdelningen. Du har ett tätt samarbete med medarbetare både inom Ekonomiavdelningen och andra medarbetare i kommunen samt en viktig roll i att utveckla våra arbetssätt och ekonomiprocesser.
Du kommer bland annat att;
• Ansvara för att stödja enhetschefer vid upprättande av underlag till budget-, bokslut- uppföljnings- och prognosarbete.
• Stödja enhetschefer med analyser ur ett helhetsperspektiv och upprätta bra beslutsunderlag.
• Utgöra ett team tillsammans med controller till Välfärdsförvaltningen.
• Ansvara för vissa redovisningsområden.
• Samarbeta i teamen inom Ekonomiavdelningen.
• Utveckla budget- och prognosprocessen både arbetssätt och bra systemlösningar.
• Arbeta för att riktlinjer, arbetssätt och underlag leder en sund ekonomisk styrning som bidrar till att optimera resursanvändningen och främja kostnadseffektivitet vid Kramfors kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, tycker om samarbete, är ansvarstagande och har ett konsultativt arbetssätt med förmåga att skapa goda relationer. Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och driver frågorna i mål.
För att lyckas i rollen krävs förutom förståelsen för ekonomiprocesser och ekonomistrategiskt arbete även ett stort intresse av att förstå verksamhetens förutsättningar och kopplingen mellan verksamhet- och ekonomistyrning. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete i förväg men kan också ställa om när förutsättningarna förändras.
För den här rollen krävs:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
• Mycket goda kunskaper inom redovisning tillika lagstiftning och regelverk
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ekonomichef
Katarina Rask katarina.rask@kramfors.se +4661280137 Jobbnummer
9997552