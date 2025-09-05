Ekonom till konsultuppdrag
Vi söker en erfaren ekonom till konsultuppdrag. Uppdraget ger en bred roll inom ekonomi där du kombinerar löpande redovisning med analys och uppföljning.
Som ekonom kommer du bland annat arbeta med: Bokslut
Kassaflödes- och likviditetsuppföljning
Kund- och leverantörsreskontra samt betalningar
Kostnadsanalyser och rapportering
Löpande bevakning av regelverk och rutiner
Om dig
Du har arbetat flera år med liknande arbetsuppgifter och har erfarenhet av redovisning i stora företag med tydliga deadlines. Du är självgående, strukturerad och trygg i affärssystem och excel.
ÖvrigtUppdraget startar i september 2025 och beräknas pågå till mars 2026. Omfattningen är på minst 80 %. Du kan arbeta till viss del på distans.
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel.
AnsökanVälkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
Om Seemly Finance & Search
Vi erbjuder kostnads- och tidseffektiva lösningar inom rekrytering och konsultinhyrning. Med Seemly Finance & Search får du professionell och snabb hjälp inom rekrytering, search, interim management, konsultinhyrning och headhunting. Vi rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt chefer och specialister. Våra kunder är till exempel stora koncerner, ägarledda bolag, kommuner, kommunala bolag, stora som små företag. Gemensamt är att de behöver stärka upp sin organisation på kort eller lång sikt. Vi arbetar även med outsourcing inom redovisning och lön. Vi hjälper bolag och dess ägare med löner, bokföring, redovisning, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, hållbarhetsredovisning/rapportering eller annan företagsrådgivning så att de når sina mål och visioner. Läs mer om oss på www.finance.seemlygroup.com Ersättning
