Ekonom till Institutionen för Mechanical Engineering
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-30
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Vill du arbeta i en stimulerande akademisk miljö där din ekonomiska expertis gör skillnad?
Ekonomifunktionen på Chalmers är en central del av vår verksamhet och bidrar till att säkerställa en professionell hantering av ekonomistyrning och administration. Här får du chansen att arbeta nära både forskare och ledning i en dynamisk och utvecklande miljö. Vi söker en engagerad ekonom som vill bli en del av vårt team på Chalmers – en arbetsplats där utveckling, kvalitet och mångfald står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Ekonomifunktionen på Chalmers präglas av en professionell hantering av vår ekonomistyrning och ekonomiadministration. Funktionen finns representerad både i det verksamhetsnära arbetet på våra 13 ämnesinstitutioner och i den lärosätesövergripande ledningen med sina stödfunktioner.
Den här tjänsten är placerad vid Institutionen för Mechanical Engineering, ME, med drygt 400 anställda. Tjänsten som ekonom är placerad vid en av institutionens 11 forskningsavdelningar.
Verksamhetstödet vid institutionen ansvarar för det administrativa stödet till institutionens kärnverksamhet, dvs ledning, lärare och forskare. Detta omfattar bland annat ekonomi, personal, forsknings- och utbildningsadministration samt stöd i övriga administrativa frågor såsom inköp och lokaler. Vi är en gemensam resurs till institutionen och består av ett 30-tal medarbetare som som arbetar för att ge kärnverksamheten ett nära och professionellt stöd.
Som ekonom har du flera nära ekonomkollegor att diskutera arbetsuppgifter, utvecklingsfrågor, och utmaningar med. Du ingår även i Chalmers ekonominätverk, där du regelbundet får möjlighet till kompetensutveckling, introduktion till nyheter inom området och utbyta erfarenheter med kollegor på anda institutioner.
Vad rollen innebär
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
att vara rådgivare i ekonomiska frågor till chefer och projektledare
säkerställa god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
budget, uppföljning, prognos och analys av projekt och verksamhet
ekonomisk projektrapportering till finansiärer
delta i institutionens budget- och bokslutsarbete
tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, liknande de arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen
Har erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
Har erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och administrativa stödsystem
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du också har:
Dokumenterad erfarenhet av att ha ansvar för hela ekonomiprocessen
Erfarenhet av projektredovisning
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom högskola/universitet
Har erfarenhet av EU-redovisning
Erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
En person med hög integritet
Analytisk och noggrann
Samarbetsorienterad och bra på att bygga goda relationer med kollegor, kunder och leverantörer
Strukturerad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och att prioritera effektivt
Om Chalmers som arbetsplats
På Chalmers värderar vi öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet – något som genomsyrar vår arbetsmiljö och vårt förhållningssätt till medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där både studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Vi arbetar brett med jämställdhetsprojekt, till exempel GENIE-initiativet om jämställdhet för excellens. Jämställdhet och mångfald är en viktig grund i all verksamhet på Chalmers.
Förmåner för våra anställda:
Flexibilitet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov
Upp till sju veckors semester per år
Kollektivavtal som omfattar föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar och flextid
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan under betald arbetstid
Här kan du läsa mer om våra förmåner: https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/chalmers-som-arbetsgivare/formaner-och-villkor/
Här kan du läsa hur det är att arbeta på Chalmers: https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/chalmers-som-arbetsgivare/
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid Så ansöker du
Svara på våra urvalsfrågor när du klickar på "Ansök" istället för att bifoga ett personligt brev – vi tar inte hänsyn till bifogade personliga brev
Bifoga ditt CV i PDF-format
Märk ansökningshandlingarna med för- och efternamn
Vid en eventuell intervju kan du även komma att få genomföra ett "case".
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Observera: Den sökande ansvarar själv för att ansökan är fullständig. Ofullständiga ansökningar och ansökningar som skickas via e-post kommer inte att beaktas.
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Vid frågor, vänligen kontakta:
Administrativ chef Christina Haglund
E-mail christina.haglund@chalmers.se
Välkommen med din ansökan!
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9986010