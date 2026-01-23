Ekonom till Institutionen för elektroteknik
Du kommer att vara anställd vid https://www.
uu.se/institution/elektroteknik/, som bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom flera av dagens mest aktuella och samhällsrelevanta områden. Verksamheten spänner från förnybar elgenerering och elkraftteknik till forskning i den andra änden av storleksskalan, såsom elektroniska sensorer, biomekatronik, neuroprotetik och medicinska system. Institutionen är en internationell miljö med ca 170 anställda och omsätter ca 190 miljoner kronor. Institutionen ger även ca 150 kurser/år och i en av kurserna, "Elbilskursen", får studenterna med utgångspunkt från ett nytt chassi från Volvo bygga en fungerande elbil. Examensprovet är att bilen kan köra runt kvarteret!
Elektroteknik är sammanfattningsvis en mycket spännande och rolig institution att jobba för! Du kommer att jobba inom den administrativa avdelningen tillsammans med ett mycket glatt gäng på 9 personer bestående av ekonomer, HR, utbildningsadministration och prefekt. Trivsel och samarbete är en förutsättning för god kvalitet i vårt arbete. Vi är ett prestigelöst och hjälpsamt team som delar kunskap med varandra och löser problem tillsammans.
Du kommer att ansvara för ekonomihanteringen för en eller två av institutionens avdelningar i nära samarbete med avdelningsföreståndare och övriga verksamma inom avdelningen. Arbetsuppgifterna innefattar kvalificerat ekonomiarbete, upprättande av budget, projektredovisning, bokslut, rapportering till externa finansiärer, kund- och leverantörsreskontra samt andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration som rör avdelningen.
Du kommer ingå i institutionens ekonomifunktion och förväntas aktivt bidra till gruppens utveckling av ekonomiadministrativa rutiner. I din roll som ekonom ingår även att du bistår våra forskare med kalkyler och budgetering inför ansökningar och anställningar mm. Du bevakar att regelverk och riktlinjer efterföljs utifrån de särskilda regler som gäller för universitetet som statlig myndighet. Vår målsättning är att ge institutionens anställda god service genom bra samarbeten och tydliga processer.
Kvalifikationskrav
- Högskoleexamen inom ekonomi eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av ekonomiarbete, innefattande redovisning, budget och uppföljning
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i att arbeta i olika system och förmåga att snabbt sätta sig in i nya verktyg och processer
Vi kommer att lägga stort vikt vid den personliga lämpligheten. Vi ser gärna att du har ett strategiskt och strukturerat arbetssätt med god initiativ- och prioriteringsförmåga. Vidare behöver du ha ett proaktivt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera ekonomisk information till personer med annan yrkesbakgrund på både svenska och engelska. Vi som kommer att jobba tillsammans med dig ser oss som ett team och värdesätter din samarbetsförmåga.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som:
- tycker om att arbeta nära verksamheten och bygga förtroendefulla relationer
- är trygg i dialog med forskare och chefer, även när ekonomiska frågor är komplexa
- är nyfiken, lösningsorienterad och inte rädd för att ställa frågor
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom statlig verksamhet, särskilt vid högskola eller universitet. Kännedom om universitetets administrativa system, Proceedo, Raindance, Primula och W3D3 är också meriterande. Erfarenhet av ekonomisk redovisning av EU-projekt är även det meriterande.
Saknar du någon av de meriterande erfarenheterna men känner igen dig i beskrivningen av rollen och vår arbetsmiljö, uppmuntrar vi dig att söka ändå.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Arbetet sker huvudsakligen på kontoret på Campus Ångström. Arbete hemifrån är möjligt i begränsad omfattning, efter överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Cecilia Boström, cecilia.bostrom@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2026, UFV-PA 2026/198.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
