Ekonom till Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten
Är du en ekonom med ett starkt intresse för att utveckla offentlig sektor och förvaltningspolitik? Ta chansen att vara med och forma framtidens styrning och finansiering av kommunsektorn!
På Kommunenheten arbetar vi t.ex. med hur staten ska styra kommunsektorn, de generella statsbidragen, utjämningssystemet, den kommunala självstyrelsen och kommunallagen. Kommunenheten är en del av Avdelningen för offentlig förvaltning som ansvarar för upphandlingsfrågor, statlig arbetsgivar- och förvaltningspolitik, konsumentfrågor, digitalisering av den offentliga förvaltningen samt digital infrastruktur och säkerhet.
Som ekonom på Kommunenheten deltar du i arbetet med t.ex. budgetpropositionen, myndighetsuppdrag, gemensamberedningar, underlag och analyser till politiska ledningen. Det kan också bli aktuellt att ta fram lagstiftningsprodukter tillsammans med enhetens jurister t.ex, promemorior, kommittédirektiv, förordningar, lagrådsremisser eller propositioner.
Vi arbetar nära de andra enheterna på avdelningen för offentlig förvaltning och du förväntas bidra i våra samarbeten. Det kan också bli aktuellt att arbeta med frågor på någon annan enhet på avdelningen.
Läs mer om vår verksamhet på Avdelningen för offentlig förvaltning - Regeringen.se
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi kombinerad med några års erfarenhet av arbete med dataanalys av kommunsektorn. Du har även aktuell och relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från statlig myndighet. Vidare har du kunskaper om kommunalekonomiska frågor eller offentlig ekonomi.
Det är meriterande med aktuell och relevant erfarenhet av arbete från Regeringskansliet. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med kommunalekonomiska frågor. Vidare är det meriterande med kunskap och kommunalekonomisk utjämning, kunskaper om förvaltningspolitik och statlig styrning av kommunsektorn.
Dina egenskaper
Du har en strukturerad och kvalitetsmedveten person som arbetar på ett självständigt och flexibelt sätt. Du är duktig på att samarbeta med olika typer personer både internt och externt.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta enhetschefen Elin Bengtsson eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali Saco, samt Lotta Nordqvist, ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 november, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
